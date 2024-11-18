Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın maddi zararları ortaya çıktı! Emekli maaşı tartışması başladı

18 Kasım 2024 08:23 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 08:31

"Yasa dışı bahse teşvik" suçlamasıyla tutuklanan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil yaşanan soruşturma sürecinde yaşadıkları maddi kayıplarla magazin dünyasının gündemine bir kez daha oturdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı​'nın geçtiğimiz günlerde "yasa dışı bahse teşvik" suçlamasıyla başlattığı soruşturma, ünlü isimler Serdar Ortaç​ ve Mehmet Ali Erbil’i de içine alan bir skandalla gündeme geldi. Bu soruşturmanın ardından, her iki ismin de maddi kayıpları dikkat çekti.

KONSER İPTALLERİ ORTAÇ'A PAHALIYA PATLADI

Ev hapsi cezası alan Serdar Ortaç, bu süreçte birçok konserini iptal etmek zorunda kaldı. TV8'de yayımlanan "Aramızda Kalmasın" programında konuşan Müge Dağıstanlı, Ortaç’ın yalnızca 1,5 aylık iptallerden dolayı yaklaşık 25 milyon TL zarar ettiğini belirtti. Zaten finansal açıdan zor günler geçiren ünlü şarkıcının, 25 yıl içinde 15 ev, 10 katlı bir iş hanı ve bankadaki yüklü nakit parasını kaybettiği biliniyor.

MEHMET ALİ ERBİL​'İN GÜVENCESİ: GAYRİMENKULLER

Serdar Ortaç’a kıyasla daha sağlam bir maddi yapıya sahip olduğu ifade edilen Mehmet Ali Erbil ise iptal edilen iş birlikleriyle birlikte "Turnike" programından oldu. Ancak Erbil'in kira gelirlerinden elde ettiği düzenli bir geliri bulunuyor.

Daha önceki açıklamalarında "Kiradaki evlerden ve faiz gelirlerinden geçiniyorum" diyen Erbil, üç evini satarak bu parayı değerlendirdiğini paylaşmıştı.

EMEKLİ MAAŞI TARTIŞMA BAŞLATTI

Erbil’in aylık 64 bin TL’lik emekli maaşı da geçtiğimiz günlerde gündeme oturdu. Gazeteci İsmail Saymaz, Erbil’in bahis jargonuyla yaptığı bir konuşmaya dikkat çekerek, "64 bin TL'lik emekli maaşı oldukça yüksek bir miktar. Ancak bu ifadelerle ilgili zorla söylettirme iddiaları inandırıcı değil" şeklinde yorum yaptı.

Soruşturma devam ederken, her iki ismin de bu süreçten nasıl etkileneceği merakla bekleniyor.