Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama! Ev hapsi cezası kaldırılmıştı

27 Kasım 2024 17:24 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 17:24

Yasa dışı bahse teşvik soruşturmasında ev hapsi cezası alan Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi cezası kaldırıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mehmet Ali Erbil, haftada bir imza şartıyla kararın yeniden güncellendiğini aktardı.

İstanbul​ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahisle mücadele kapsamında başlattığı soruşturma​ kapsamında dün Serdar Ortaç​'ın bugün ise Mehmet Ali Erbil​'in ise bugün ev hapsi cezası kaldırıldı. Mehmet Ali Erbil konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

MEHMET ALİ ERBİL'İN EV HAPSİ CEZASI KALDIRILDI, İLK AÇIKLAMA GELDİ

Bir süre önce, 'Elektrikli kelepçe takılmak suretiyle, konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanması' yönünde verilmiş olan karar, mahkemelerimizin bugün verdiği kararla adli kontrol kararı kaldırılmış olup, haftada bir imza şartıyla yeniden güncellenmiştir. Konuyla ilgili dava süreci ise devam etmektedir.

Soruşturma sürdüğü sırada adliyeye getirilerek çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilen Erbil'in 30 Aralık tarihinde İstanbul 20.Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak. Serdar Ortaç ise 24 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.