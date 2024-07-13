Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını yayınlayan Ece Ronay'a mahkemeden kötü haber

13 Temmuz 2024 10:08 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 10:35

Aynı klipte oynayan Mehmet Ali Erbil ile Ece Ronay arasında devam eden "haberleşmenin gizliliğini ihlal” davası sonuçlandı. Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınlayan Ece Ronay'a mahkemeden kötü haber geldi.

MEHMET ALİ ERBİL'İN MESAJLARINI PAYLAŞTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kendisine ait mesajları yayınlanan Ece Ronay’a dava açmıştı. Bugün görülen 4. celse sonunda Ece Ronay 1 yıl hapis cezası aldı. Ceza 6 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Ancak bu karar, Ece Ronay’ın 11.06.2019 tarihinde de Çeşme 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakkında başka bir davada işlediği suçtan dolayı 5 yıllık hükmün geri bırakılması cezası olması nedeniyle başına dert oldu. Erteleme kararı kaldırıldı, eski davasında tekrar yargılanacak.