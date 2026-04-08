Mehmet Aykaç, Uzak Şehir dizisine Engin Şef rolüyle geliyor! Engin Şef'in Alya ile olan bağlantısı şaşırtacak

'Kırgın Çiçekler' dizisinin Serkan'ı Mehmet Aykaç, ekranların fenomen dizisi Uzak Şehir'in oyuncu kadrosuna dahil oldu. Uzak Şehir dizisinin oyuncu kadrosuna katılan Mehmet Aykaç, Engin Şef rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 23:32
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 00:12

'nin sevilen dizisi , başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici olaylarıyla izleyicilerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. Başrolünde Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın buluştuğu Uzak Şehir dizisi ekibi oyuncu kadrosunu giderek büyütmeye devam ediyor. Pazartesi akşamlarının sevilen yapımı Uzak Şehir'in oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim daha transfer edildi. Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinde Alya'nın komşusu olarak gelecek karakterin kim olduğu izleyiciler arasında merak konusu oldu. Peki Alya'nın komşusu Engin Şef kim olacak?

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'e, 'Engin Şef' karakteriyle oyuncu Mehmet Aykaç dahil oldu.
Mehmet Aykaç, Uzak Şehir dizisinde 'Engin Şef' karakterini canlandıracak.
Engin Şef, Alya'nın komşusu olarak hikayeye dahil olacak.
Daha önce 'Kırgın Çiçekler', 'Bir Litre Gözyaşı', 'Eski Hikaye', 'İyilik' ve 'Kader Bağları' gibi yapımlarda rol alan Mehmet Aykaç, bu karakterle diziye yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer ve Ceren Moray gibi isimler yer alıyor.
UZAK ŞEHİR DİZİSİNDE MEHMET AYKAÇ RÜZGARI!

Pazartesi akşamları Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizisi olan Uzak Şehir, yetenekli oyuncu kadrosuyla izleyenlerin takdirini kazanıyor.

Dizinin 55. bölümünde hikayeye dahil olan Ceren Moray'ın yeni karakteri olan Meryem'den sonra şimdi de Uzak Şehir dizisine 'Engin Şef' geliyor.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNE ENGİN ŞEF GELİYOR

Daha önce 'Kırgın Çiçekler', 'Bir Litre Gözyaşı', 'Eski Hikaye', 'İyilik' ve 'Kader Bağları' gibi yapımlarda rol alan karizmatik oyuncu Mehmet Aykaç'ın yeni projesi belli oldu.

Genç oyuncu Mehmet Aykaç, yeni dizisi olan Uzak Şehir'de 'Engin Şef' karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Ekranların başarılı ismi Mehmet Aykaç, "Engin şef" rolüyle hikayeye yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

MEHMET AYKAÇ'IN ROL ALDIĞI DİĞER DİZİLER:

YılDizi/Program AdıKarakterKanal
2012O Ses TürkiyeKendisi (Yarışmacı)Star TV
2013Eski HikâyeAtakanTRT 1
2014Sil BaştanMeteStar TV
2015-2018Kırgın ÇiçeklerSerkan Özgünatv
2018-2019Bir Litre GözyaşıAliKanal D
2021-2022Kıbrıs: Zafere DoğruErdilTRT 1
2022İyilikSinanFOX
2022-2023EtkileyiciPoyrazGAİN
2023Kader BağlarıSavaş TanyürekFOX

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Fenomen dizinin oyuncu kadrosunda; Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer, Ceren Moray gibi isimler rol alıyor.

Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
