Mehmet Aykaç, Uzak Şehir dizisine Engin Şef rolüyle geliyor! Engin Şef'in Alya ile olan bağlantısı şaşırtacak

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici olaylarıyla izleyicilerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. Başrolünde Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın buluştuğu Uzak Şehir dizisi ekibi oyuncu kadrosunu giderek büyütmeye devam ediyor. Pazartesi akşamlarının sevilen yapımı Uzak Şehir'in oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim daha transfer edildi. Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinde Alya'nın komşusu olarak gelecek karakterin kim olduğu izleyiciler arasında merak konusu oldu. Peki Alya'nın komşusu Engin Şef kim olacak?
Pazartesi akşamları Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizisi olan Uzak Şehir, yetenekli oyuncu kadrosuyla izleyenlerin takdirini kazanıyor.
Dizinin 55. bölümünde hikayeye dahil olan Ceren Moray'ın yeni karakteri olan Meryem'den sonra şimdi de Uzak Şehir dizisine 'Engin Şef' geliyor.
Daha önce 'Kırgın Çiçekler', 'Bir Litre Gözyaşı', 'Eski Hikaye', 'İyilik' ve 'Kader Bağları' gibi yapımlarda rol alan karizmatik oyuncu Mehmet Aykaç'ın yeni projesi belli oldu.
Genç oyuncu Mehmet Aykaç, yeni dizisi olan Uzak Şehir'de 'Engin Şef' karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Ekranların başarılı ismi Mehmet Aykaç, "Engin şef" rolüyle hikayeye yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.
|Yıl
|Dizi/Program Adı
|Karakter
|Kanal
|2012
|O Ses Türkiye
|Kendisi (Yarışmacı)
|Star TV
|2013
|Eski Hikâye
|Atakan
|TRT 1
|2014
|Sil Baştan
|Mete
|Star TV
|2015-2018
|Kırgın Çiçekler
|Serkan Özgün
|atv
|2018-2019
|Bir Litre Gözyaşı
|Ali
|Kanal D
|2021-2022
|Kıbrıs: Zafere Doğru
|Erdil
|TRT 1
|2022
|İyilik
|Sinan
|FOX
|2022-2023
|Etkileyici
|Poyraz
|GAİN
|2023
|Kader Bağları
|Savaş Tanyürek
|FOX
Fenomen dizinin oyuncu kadrosunda; Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer, Ceren Moray gibi isimler rol alıyor.