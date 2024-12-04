Melek Mosso ile Serkan Sağdıç arasındaki krizi çözdü! İlk açıklama geldi

04 Aralık 2024 09:04 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 09:33

Şarkıcı Melek Mosso ile eşi Serkan Sağdıç’ın ayrılık kararı aldığı ve çiftin boşanmak için başvuruda bulunduğu öne sürülmüştü. Ünlü çift arasındaki sorunları aştı ve tekrar barıştı.

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç boşanıyor! Son hamlesi her şeyi ortaya çıkardı

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç boşanıyor! Son hamlesi her şeyi ortaya çıkardı

Şarkıcı Melek Mosso ile oyuncu Serkan Sağdıç 2023 yılında görkemli bir törenle evlendi. Sosyal medya hesabından sık sık mutluluk pozu veren çiftin birkaç gün önce tartışma yaşadığı ve birbirine küstüğü iddia edildi. Sosyal medyadan birbirini takipten çıkan iki isim arasındaki buzları eritti.

MELEK MOSSO VE SERKAN SAĞDIÇ BARIŞTI

Birkaç gün önce tartışan şarkıcı Melek Mosso ile Serkan Sağdıç çifti sosyal medyadan birbirini takipten çıktı. Birlikte olan tüm fotoğraflarını kaldıran Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın ayrılık kararı aldığı gündeme geldi. İlk kez birbirini sosyal medyadan silen ve tüm fotoğraflarını kaldıran çift açıklama yapmadı.

Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakan Mosso ile Sağdıç barıştı. Tekrar birbirlerini de sosyal medya hesaplarından takip etmeye de başlayan çift arasındaki krizi çözmeyi başardı.

Serkan Sağdıç, katıldığı bir davette eşi Melek Mosso ile kavga nedeni hakkında detay vermezken, "Her evlilikte olabilecek şeyler. Şu an bir şey diyemem. Alınan bir karar yok." dedi.