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Melek Mosso ile Serkan Sağdıç boşanıyor! Son hamlesi her şeyi ortaya çıkardı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
30 Kasım 2024 15:14 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 15:29
Melek Mosso ile Serkan Sağdıç boşanıyor! Son hamlesi her şeyi ortaya çıkardı

Şarkıcı Melek Mosso 2023 yılında görkemli bir törenle Serkan Sağdıç ile nikah masasına oturdu. Sosyal medya hesabından birbiriyle olan tüm fotoğrafları kaldıran çiftin boşanmaya karar verdiği iddia edildi.

Şarkıcı Melek Mosso​, iki yıldır aşk yaşadığı basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile 2023 yılında evlendi. Mersin​'de evlenen Melek Mosso her röportajında eşine olan sevgisinden bahsederek, çok mutlu olduğunu açıkladı. Dün akşam sosyal medya hesabından eşiyle olan tüm karelerini silen Melek Mosso'nun boşanacağı iddia edildi. 

MELEK MOSSO İLE SERKAN SAĞDIÇ BOŞANIYOR 

Şarkıcı Melek Mosso 2023 yılında evlendiği Serkan Sağdıç'ın boşanmaya karar verdiği iddia edildi. Çift, sosyal medya hesabından birbirini takipten çıkarken, fotoğraflarını kaldırdı. Konuyla ilgili iki ünlü isimden de bir açıklama gelmedi. 

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç boşanıyor! Son hamlesi her şeyi ortaya çıkardı - 1. Resim

Melek Mosso eşi Serkan Sağdıç'la ilişkisi hakkında, “Benimle ünlüyüm diye sevgili olmak istemedi, çok çekmiş ünlüden. Sonra 'İkimiz de yakışıklıyız ve güzeliz, hayatımızdakileri temizleyelim ve öyle temiz bir ilişkiye başlayalım' diye benimle konuşma yaptı” demişti. 

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç boşanıyor! Son hamlesi her şeyi ortaya çıkardı - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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hacı30 Kasım 2024 20:18

TGRT ne kadar önemli haber sen bunu yazmasaydın millet duymazdı

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