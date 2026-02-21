Melek Mosso'nun abonelik sistemi gelirleri dudak uçuklatıyor

Kategoriler
37 yaşındaki Melek Mosso, geçtiğimiz aylarda Serkan Sağdıç ile boşandı. Özel hayatıyla ilgili açıklamalarıyla dikkat çeken Melek Mosso, son olarak sosyal medyada abonelik sistemine geçti ve kazancıyla dikkat çekti.
Melek Mosso, abonelik sistemiyle hayranlarına özel içerikler sunuyor. Şarkıcının aylık abonelik ücreti 39,99 TL olarak belirlenmiş durumda. Mevcut abone sayısı 2.280'e ulaşan Mosso'nun bu gelir modelinden aylık yaklaşık 100 bin TL kazanabileceği konuşuluyor.
Ekim 2025 tarihinde Serkan Sağdıç'tan boşanan Melek Mosso, konuk olduğu programda samimi açıklamalarda bulundu. Zor bir süreç geçirdiğini belirten Mosso “bir ölüm gibi” sözleriyle o günleri tanımladı. Eski eşinin anlayışlı tavırlarından bahsederken gözyaşlarını tutmakta zorlandı. “Bir daha böyle biriyle karşılaşır mıyım?” sözleri dikkat çekti.
11 Kasım 1988 Kayseri doğumlu Melek Mosso, Dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri almaya başladı. Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" isimli şarkısını yeniden yorumladığı video 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı. No.1'in TV dizisi Çukur için yapılan "Hiç Işık Yok" isimli şarkısında No.1'e eşlik etti ve bu parça 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı.