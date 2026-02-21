37 yaşındaki Melek Mosso, geçtiğimiz aylarda Serkan Sağdıç ile boşandı. Özel hayatıyla ilgili açıklamalarıyla dikkat çeken Melek Mosso, son olarak sosyal medyada abonelik sistemine geçti ve kazancıyla dikkat çekti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Melek Mosso'nun abonelik sistemi gelirleri dudak uçuklatıyor Melek Mosso, sosyal medya abonelik sisteminden aylık yaklaşık 100 bin TL gelir elde etmesi ve geçtiğimiz aylarda boşandığı eşi Serkan Sağdıç hakkındaki duygusal açıklamalarıyla gündemde. Melek Mosso, sosyal medyada aylık 39,99 TL ücretli abonelik sistemine geçti. 2.280 abonesi bulunan Mosso'nun bu sistemden aylık yaklaşık 100 bin TL gelir elde ettiği konuşuluyor. Geçtiğimiz aylarda Serkan Sağdıç'tan boşandı ve bu süreci "bir ölüm gibi" sözleriyle tanımladı. Eski eşinin anlayışlı tavırlarından bahsederken gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

MELEK MOSSO ABONELİK SİSTEMDEN KAZANCI ORTAYA ÇIKTI

Melek Mosso, abonelik sistemiyle hayranlarına özel içerikler sunuyor. Şarkıcının aylık abonelik ücreti 39,99 TL olarak belirlenmiş durumda. Mevcut abone sayısı 2.280'e ulaşan Mosso'nun bu gelir modelinden aylık yaklaşık 100 bin TL kazanabileceği konuşuluyor.

MELEK MOSSO'NUN ESKİ EŞİYLE İLGİLİ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Ekim 2025 tarihinde Serkan Sağdıç'tan boşanan Melek Mosso, konuk olduğu programda samimi açıklamalarda bulundu. Zor bir süreç geçirdiğini belirten Mosso “bir ölüm gibi” sözleriyle o günleri tanımladı. Eski eşinin anlayışlı tavırlarından bahsederken gözyaşlarını tutmakta zorlandı. “Bir daha böyle biriyle karşılaşır mıyım?” sözleri dikkat çekti.

MELEK MOSSO KAÇ YAŞINDA?

11 Kasım 1988 Kayseri doğumlu Melek Mosso, Dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri almaya başladı. Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" isimli şarkısını yeniden yorumladığı video 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı. No.1'in TV dizisi Çukur için yapılan "Hiç Işık Yok" isimli şarkısında No.1'e eşlik etti ve bu parça 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı.