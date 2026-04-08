Melek Zübeyde Tatlıses yoğun bakımdaki babası İbrahim Tatlıses hakkında konuştu! "Bugün ameliyat olma ihtimali var"

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yoğun konser temposu sonrası İstanbul'daki evinden rahatsızlanan İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı. İbrahim Tatlıses'in enfeksiyon değerlerinin yüksek olduğu öğrenildi. Hastanede tedavi süreci devam eden İbrahim Tatlıses hakkında konuşan Melek Zübeyde "Bugün ameliyat olma ihtimali var" dedi.
Gel Konuşalım programına Melek Zübeyde babası İbrahim Tatlıses'in son sağlık durumunu paylaştı. Dün hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'i görmeye gelenler arasında kızı Dilan çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses de yer aldı. Gözler İdo Tatlıses ve Melek Zübeyde'yi ararken bugün gerçekler ortaya çıktı. Kızı Melek Zübeyde, babası İbrahim Tatlıses'i hastaneye kendisinin getirdiğini ve şuanda da hastanede olduğunu duyurdu.
Melek Zübeyde babası İbrahim Tatlıses'in enfeksiyon kaptığını ve bunun sebebinin ise safra kesesi olabileceği ihtimalinin olduğunu belirtti. Tetkiklerin devam ettiğini belirten Melek Zübeyde, babası İbrahim Tatlıses'in bugün safra kesesi ameliyatı olabileceğini belirtti.
"İDO TATLISES VE YASEMİN TATLISES HASTANEDEYDİ "
Melek Zübeyde hastane girişinde görünmeyen İdo Tatlıses'in de hastaneye geldiğini ve kameralara görünmeden çıktığını belirtti.
İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Başhekim Dr. Engin Çakmakçı, "Hastamız İbrahim Tatlıses bugün, hastanemizin acil servisine saat 11:20'de tansiyon düşüklüğü şikayetiyle başvurmuştur. Acil servis muayenelerinin yanı sıra yapılan kan tetkikleri ve tomografi sonucunda, ilk bulgularında enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakıma servisine alınmıştır. Hastamızın bilinci açık, kalp fonksiyonu ve akciğer dokusu normal olup, genel durumu iyidir. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlanmıştır" dedi.
Melek Zübeyde Tatlı 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ayrıca Ahmet Tatlı, Elif Ada Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı, İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak'ın kardeşidir. Melek Zübeyde Tatlı, sanatçı bir ailede doğup büyümesine karşın medya ve oyunculuk, şarkıcılık gibi meslekleri tercih etmedi.
