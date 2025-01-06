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Melis Sabancı Tapan, sevgilisi Kerem Bürsin hakkında ilk kez konuştu

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ocak 2025 15:05 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 15:05
Melis Sabancı Tapan, sevgilisi Kerem Bürsin hakkında ilk kez konuştu

Son olarak Mavi Mağara isimli filmle sevenlerinin karşısına çıkan Kerem Bürsin, mayıs ayında iş insanı Melis Sabancı Tapan ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.

Melisa Sabancı Tapan, önceki gün Bebek​'te görüntülendi. Yürüyüş yaparken gazetecilerin sorularını cevaplayan Tapan, yeni aşkı Kerem Bürsin​ hakkındaki soruları cevapladı. 

KEREM BÜRSİN HAKKINDA KONUŞTU 

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Melisa Sabancı Tapan, sevgilisi Kerem Bürsin ile ilgili sorulara, "Çok mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor. Ancak ikimiz de özel hayatımızla gündemde olmak istemiyoruz. İkimiz de işlerimizden dolayı yoğunuz. Çok görüşemiyoruz, biraz ayrı kaldık" dedi.

Melis Sabancı Tapan, sevgilisi Kerem Bürsin hakkında ilk kez konuştu - 1. Resim

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Kerem Bursin ile Çeşme​'de buluştuklarına dair haberlerle ilgili ise "Evet, Kerem işi için orada. Güzel vakit geçirdik, her şey güzel, mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Melis Sabancı Tapan, sevgilisi Kerem Bürsin hakkında ilk kez konuştu - 2. Resim

Sıkça Sorulan Sorular
Londra’da Richmond Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme ve Psikoloji dallarında lisans eğitimi alan Elçin Melisa Sabancı Tapan, yüksek lisans eğitimini New York’ta Columbia Üniversitesi’nde Ekonomik ve Siyasal Kalkınma üzerine tamamlamıştır.

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Kaynak: tgrthaber.com
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