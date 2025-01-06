Melis Sabancı Tapan, sevgilisi Kerem Bürsin hakkında ilk kez konuştu

06 Ocak 2025 15:05 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 15:05

Son olarak Mavi Mağara isimli filmle sevenlerinin karşısına çıkan Kerem Bürsin, mayıs ayında iş insanı Melis Sabancı Tapan ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.

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Melisa Sabancı Tapan, önceki gün Bebek​'te görüntülendi. Yürüyüş yaparken gazetecilerin sorularını cevaplayan Tapan, yeni aşkı Kerem Bürsin​ hakkındaki soruları cevapladı.

KEREM BÜRSİN HAKKINDA KONUŞTU

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Melisa Sabancı Tapan, sevgilisi Kerem Bürsin ile ilgili sorulara, "Çok mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor. Ancak ikimiz de özel hayatımızla gündemde olmak istemiyoruz. İkimiz de işlerimizden dolayı yoğunuz. Çok görüşemiyoruz, biraz ayrı kaldık" dedi.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Kerem Bursin ile Çeşme​'de buluştuklarına dair haberlerle ilgili ise "Evet, Kerem işi için orada. Güzel vakit geçirdik, her şey güzel, mutluyuz" ifadelerini kullandı.