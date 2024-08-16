Melis Sezen Deha dizisinde! İlk kareler geldi

16 Ağustos 2024 17:34 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 17:35

Başrolünde Aras Bulut İynemli, Ahsen Eroğlu, Taner Ölmez ve Onur Saylak gibi isimlerin yer aldığı Deha dizisinin çekimleri başladı. İlk görünütleri büyük ilgi gören diziye Melis Sezen dahil oldu.

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN PARTNERİ SADAKATSİZ'İN YILDIZI OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Deha dizisinin İmre'si genç yıldız Melis Sezen oldu. Damla Serim’in yazdığı, Umut Aral’ın yönettiği dizide bir baba oğlun yıllar sonra gerçekleşen müthiş hesaplaşmasıyla başlayan intikam öyküsü ekrana taşınacak.

DEHA DİZİSİNDEN İLK KARELER GELDİ

Çekimleri başlayan Deha dizisinden ilk kareler geldi. Aras Bulut İynemli ve Ahsen Eroğlu'nun başrolde yer aldığı dizinin görselleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Aras Bulut İynemli'nin değişimi dikkat çekerken, Ahsen Eroğlu'nun tarzı dikkat çekti.