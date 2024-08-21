Melis Sezen İngilizcesiyle Seren Serengil'den geçer not alamadı! Yorumu kırdı geçirdi

21 Ağustos 2024 10:15 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 10:17

Son olarak Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı Son of a Rich' filminin çekimleri tamamlandı. Son dizisi Gülcemal ile Septimius Ödülleri’ne katılan Melis Sezen, sempatik tavırlarıyla beğeni topladı. İngilizce röportaj veren Melisa Sezen, Seren Serengil'e bir türlü kendini beğendiremedi.

SEREN SERENGİL'DEN MELİS SEZEN'E İNGİLİZCE AYARI

Septimius Ödülleri’nde "En İyi Kadın Oyuncu" kategorisinde aday gösterilen Sezen, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etti. Kırmızı elbise tercih eden Melis Sezen, sempatik tavırları ve akıcı İngilizcesiyle beğeni topladı. Sosyal medya yorumlarıyla adından söz ettiren Seren Serengil, Melis Sezen haberini yapan sayfanın altına, "Koç Üniversitesi'nin İngilizcesi bu olmaz" dedi. Melis Sezen Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünden mezun oldu.