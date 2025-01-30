Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın doğum gününde anne oldu

30 Ocak 2025 09:30 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 09:30

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Yusuf Yazıcı oğlunun parmağını tuttuğu kareyi paylaşarak, 'En güzel doğum günü hediyesi' notunu düştü.

Mayıs ayında nikah masasına oturan Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, bebek beklerini duyurmuş ve sevenlerini mutlu etmişti. Erkek bebek bekleyen çift dün akşam bebeğine kavuştu.

YUSUF YAZICI İLE MELİSA ASLI PAMUK'UN MUTLU GÜNÜ

Melisa Aslı Pamuk'un doğum yaptığını eşi Yusuf Yazıcı sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Yusuf Yazıcı oğlunun parmağını tuttuğu anları paylaşarak, oğlunun doğumunun 28'inci yaş gününe denk geldiğini söyleyerek, paylaşımına "En güzel doğum günü hediyesi" notunu düştü.

Melisa Aslı Pamuk ve bebeğinin sağlığının yerinde olduğu aktarılırken, iki ünlü ismin yakınlarına da hastaneye akın etti. Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk, bebeklerinin adını açıklamadı.