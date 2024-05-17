Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı evlendi!

17 May 2024 09:14 - Güncelleme : 17 May 2024 09:15

Türkiye güzeli seçilen 32 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı mutluluklarını sosyal medyadan paylaşıyor. Evlilik iddiaları gündemde yer alırken, Melisa Aslı Pamuk’un hamlesi kafaları karıştırdı.

MELİSA ASLI PAMUK VE YUSUF YAZICI EVLENDİ

Evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı çiftinin gizlice evlendiği ortaya çıktı. Pamuk'un sosyal medya hesabından soyadını değiştirmesi herkesi şaşırttı. Pamuk profilini, 'Melisa Aslı Yazıcı' olarak güncellerken, bu hamle 'Gizlice evlendiler' olarak yorumlandı.