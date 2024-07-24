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Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı Trabzon'a el öpmeye gitti

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
24 Temmuz 2024 09:25 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 09:29
Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı Trabzon&#039;a el öpmeye gitti

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile mayıs ayında evlendi. Yeni evli çift, Yusuf Yazıcı’nın ailesinin ailesinin yaşadığı Trabzon’a giderek el öptü.

Yer Gök Aşk, Lale Devri, Kara Sevda ve Çarpışma gibi yapımlarda rol alan Melisa Aslı Pamuk, sessiz sedasız futbolcu Yusuf Yazıcı ile yurt dışında evlendi. Düğünden kareleri sosyal medyada büyük ilgi gören çift, bu sefer ise Trabzon'a el öpmeye gitti. 

MELİSA ASLI PAMUK İLE YUSUF YAZICI TRABZON'DA 

Yusuf Yazıcı, oynadığı takım ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından, eşi Pamuk'u da alıp ailesinin yaşadığı Trabzon Çaykara'ya gitti. El öpmeye giden ünlü çift, Trabzon'un turizm merkezlerinden olan Uzungöl'ü de gezerek, fotoğraf çektirdi. Doğal halleriyle beğeni toplayan Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın karelerine beğeni yağdı. 

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, Trabzon'a el öpmeye gitti - 1. Resim

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, Trabzon'a el öpmeye gitti - 2. Resim

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, Trabzon'a el öpmeye gitti - 3. Resim

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, Trabzon'a el öpmeye gitti - 4. Resim

 

Kaynak: tgrthaber.com
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