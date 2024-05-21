Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın düğün kareleri ortaya çıktı

21 May 2024 09:09 - Güncelleme : 21 May 2024 09:09

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bir süredir beraber olduğu milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız evlendi. çiftin evlendiği oyuncunun soyadını değiştirmesiyle ortaya çıkmıştı. Çiftten ilk düğün kareleri geldi.

MELİSA ASLI PAMUK'TAN DÜĞÜN KARELERİ GELDİ

Sessiz sedasız evlenen çiftten Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından düğünden bazı kareleri paylaştı. Gelinliğinin tamamını paylaşmayan oyuncuya sevenlerinden tebrik mesajı yağdı.