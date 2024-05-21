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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın düğün kareleri ortaya çıktı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
21 May 2024 09:09 - Güncelleme : 21 May 2024 09:09
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı&#039;nın düğün kareleri ortaya çıktı

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı sade bir törenle evlendi. Sosyal medya hesabından soyadını değiştiren Pamuk'tan ilk düğün kareleri de geldi.

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bir süredir beraber olduğu milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız evlendi. çiftin evlendiği oyuncunun soyadını değiştirmesiyle ortaya çıkmıştı. Çiftten ilk düğün kareleri geldi. 

MELİSA ASLI PAMUK'TAN DÜĞÜN KARELERİ GELDİ 

Sessiz sedasız evlenen çiftten Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından düğünden bazı kareleri paylaştı. Gelinliğinin tamamını paylaşmayan oyuncuya sevenlerinden tebrik mesajı yağdı. 

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın düğün kareleri ortaya çıktı - 1. Resim

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın düğün kareleri ortaya çıktı - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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