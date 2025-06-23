Melisa Döngel alkollü araç kullandığı iddialarına cevap verdi

Son olarak Sekizinci Aile dizisinde rol alan Melisa Döngel'in alkollü araç kullandığı ve ehliyetine el konulduğu iddia edildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Melisa Döngel, iddiaları yalanladı.

Hangimiz Sevmedik, Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz ve Aşk Mantık İntikam gibi yapımlarda rol alan 25 yaşındaki Melis Döngel'in alkollü araç kullanırken trafik ekiplerine yakalanarak ehliyetini kaybettiği gündem olmuştu. İddialara cevap veren oyuncu sitem etti.

MELİSA DÖNGEL, "EHLİYETİNİ KAPTIRDI" HABERLERİNİ YALANLADI

Melisa Döngel alkollü araç kullandığı iddialarına cevap vererek, "Bugün hakkımda çıkan alkollü araç kullanmak ve ehliyetimin alınması yönünde yazılan haber doğruyu yansıtmamaktadır. Bir çevirmeyi girdim fakat alkol ve ehliyetimin alınması söz konusu olmadı. " dedi.

Trafik kurallarına dikkat ettiğinni altını çizen Döngel, "Alkollü direksiyon başına geçmeme hassasiyetinde ve trafik kurallarına uyan bir vatandaş olarak böyle önemli bir konuda sessiz kalmak istemedim" notunu düştü.