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 | Dilek Ulusan

Melisa Döngel alkollü araç kullandığı iddialarına cevap verdi

Son olarak Sekizinci Aile dizisinde rol alan Melisa Döngel'in alkollü araç kullandığı ve ehliyetine el konulduğu iddia edildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Melisa Döngel, iddiaları yalanladı.

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Melisa Döngel alkollü araç kullandığı iddialarına cevap verdi
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 10:51

Hangimiz Sevmedik, Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz ve Aşk Mantık İntikam gibi yapımlarda rol alan 25 yaşındaki Melis Döngel'in alkollü araç kullanırken trafik ekiplerine yakalanarak ehliyetini kaybettiği gündem olmuştu. İddialara cevap veren oyuncu sitem etti.

MELİSA DÖNGEL, "EHLİYETİNİ KAPTIRDI" HABERLERİNİ YALANLADI

Melisa Döngel alkollü araç kullandığı iddialarına cevap vererek, "Bugün hakkımda çıkan alkollü araç kullanmak ve ehliyetimin alınması yönünde yazılan haber doğruyu yansıtmamaktadır. Bir çevirmeyi girdim fakat alkol ve ehliyetimin alınması söz konusu olmadı. " dedi.

Melisa Döngel alkollü araç kullandığı iddialarına cevap verdi

Trafik kurallarına dikkat ettiğinni altını çizen Döngel, "Alkollü direksiyon başına geçmeme hassasiyetinde ve trafik kurallarına uyan bir vatandaş olarak böyle önemli bir konuda sessiz kalmak istemedim" notunu düştü.

Melisa Döngel alkollü araç kullandığı iddialarına cevap verdi
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Sıkça Sorulan Sorular

MELİSA DÖNGEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
18 Eylül 1999 doğumlu Melisa Döngel, Anne tarafından Rus asıllıdır ve Rusya vatandaşlığına sahiptir. Bizim Hikaye adlı dizide "Deniz Çelik Elibol" karakterini oynadı. 2020-2021 yılları arasında yine yayımlanan Sen Çal Kapımı adlı dizide "Ceren Başar" karakteriyle popüler oldu.
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