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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 10:31

Melisa Döngel ve Torreira aşk mı yaşıyor? Şapka detayı sonrası açıklama geldi

Murda ile ayrılığıyla gündeme gelen Melisa Döngel’in adı, bu kez Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile anıldı. İkilinin taktığı kırmızı şapkaların benzerliği sosyal medyada aşk iddialarını beraberinde getirirken Döngel’den konuya ilişkin açıklama geldi.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Melisa Döngel ve Torreira aşk mı yaşıyor? Şapka detayı sonrası açıklama geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 10:31

Oyuncu , özel hayatıyla magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Rapçi Murda ile yollarını ayırdığı haberleriyle gündeme gelen Döngel’in adı, bu kez ’ın Uruguaylı futbolcusu ile anıldı. Galatasaray- derbisini tribünden takip eden Döngel’in taktığı kırmızı şapkanın maç sonrasında Torreira’da da görülmesi dikkat çekti. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından ortaya atılan aşk iddialarına ünlü oyuncudan yanıt geldi.

HABERİN ÖZETİ

Melisa Döngel ve Torreira aşk mı yaşıyor? Şapka detayı sonrası açıklama geldi

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Oyuncu Melisa Döngel, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile hakkında çıkan aşk iddialarını aralarında romantik bir ilişki olmadığını ve arkadaş olduklarını belirterek yalanladı.
Aşk iddiaları, Melisa Döngel'in derbide taktığı kırmızı şapkanın benzerinin kutlamalarda Lucas Torreira'nın başında görülmesiyle ortaya çıktı.
Melisa Döngel, 2. Sayfa mikrofonlarına yaptığı açıklamada Torreira ile 'Arkadaşız' diyerek aşk iddialarını reddetti.
Görüntülenen şapkaların aynı kişisel eşya olduğu doğrulanmadı.
Melisa Döngel, daha önce rapçi Murda ile yaşadığı ve yollarını ayırdığı öne sürülen ilişkisiyle gündeme gelmişti.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

MELİSA DÖNGEL VE LUCAS TORREIRA AŞK MI YAŞIYOR?

Melisa Döngel’in derbi sırasında taktığı kırmızı şapkanın benzerinin, Galatasaray’ın galibiyet kutlamaları sırasında Lucas Torreira’nın başında görülmesi sosyal medyada gündem oldu. İki ismin aynı model şapkayla görüntülenmesi, aralarında bir yakınlaşma olup olmadığı sorusunu beraberinde getirdi. Ancak şapkaların aynı kişisel eşya olduğu doğrulanmadı.

Melisa Döngel ve Torreira aşk mı yaşıyor? Şapka detayı sonrası açıklama geldi

MELİSA DÖNGEL’DEN AŞK İDDİALARINA YANIT

Hakkında çıkan söylentilerin ardından Melisa Döngel, 2. Sayfa mikrofonlarına yaptığı açıklamada Torreira ile aralarında romantik bir ilişki olmadığını belirterek “Arkadaşız” dedi. Ünlü oyuncunun bu sözleriyle aşk iddialarını reddetmesi, şapka benzerliği üzerinden başlayan tartışmaya açıklık getirdi.

Melisa Döngel ve Torreira aşk mı yaşıyor? Şapka detayı sonrası açıklama geldi

MELİSA DÖNGEL, MURDA İLE AYRILIĞIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Melisa Döngel, son dönemde rapçi Murda ile yaşadığı ilişkiyle konuşuluyordu. İkilinin birlikte paylaştığı görüntüler ve Döngel’in Murda’nın klibinde rol alması, ilişkilerini magazin gündemine taşımıştı. Ancak çiftin yollarını ayırdığı öne sürüldü. Ayrılığın ardından bir süre sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam eden ikilinin daha sonra takibi bırakması da dikkat çekti.

Melisa Döngel ve Torreira aşk mı yaşıyor? Şapka detayı sonrası açıklama geldi

Murda ile ayrılığının ardından Lucas Torreira ile adı anılan Döngel, yaptığı açıklamayla iddialara son noktayı koydu. Şimdilik iki isim arasındaki yakınlaşma söylentilerinin dayanağı olarak şapka benzerliği öne çıkarken, oyuncunun açıklaması ilişkinin arkadaşlık çerçevesinde olduğunu ortaya koydu.

Melisa Döngel ve Torreira aşk mı yaşıyor? Şapka detayı sonrası açıklama geldi

Rol aldığı dizilerin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Melisa Döngel, bu kez Lucas Torreira ile anıldığı aşk iddialarıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiyi tribünden takip eden oyuncunun taktığı kırmızı şapka, maçın ardından Torreira’nın kutlamalarda benzer bir şapkayla görüntülenmesiyle gündem oldu.

Melisa Döngel ve Torreira aşk mı yaşıyor? Şapka detayı sonrası açıklama geldi

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, ikili arasında aşk yaşandığı yönündeki iddiaları beraberinde getirdi. Ancak Döngel, hakkında çıkan söylentilere “Arkadaşız” yanıtını vererek iddialara açıklık getirdi.

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ETİKETLER
#galatasaray
#murda
#Lucas Torreira
#melisa döngel
#fenerbahçe
#Magazin
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