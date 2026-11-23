Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen oyuncu Melisa Döngel gittiği mekanda tatsız bir olaya karıştı. Melisa Döngel İstanbul Bebek’teki eğlence mekanında bir grupla tartışma yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi.

Dinle Özetle

Melisa Döngel'in gergin gecesi! Sinirini muhabirlerden çıkardı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 85

HABERİN ÖZETİ Melisa Döngel'in gergin gecesi! Sinirini muhabirlerden çıkardı Oyuncu Melisa Döngel, İstanbul Bebek'teki bir eğlence mekanında bir grupla tartışma yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi. Melisa Döngel'in Bebek'te gittiği bir mekanda kavga ettiği iddia edildi. Döngel’in arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı sırada diğer grubun mekandan ayrıldığı öne sürüldü. Mekan çıkışında kavga edip hakaret savurduğunu belirten muhabire tepki gösteren Döngel, 'Terbiyesizlik yapma yani senin işin yalan uydurmak' diyerek sert çıktı. Haberde, Melisa Döngel'in 2022 yılında Arnavutköy'de bir başka kadınla saç saça baş başa kavga ettiği görüntülerin de ortaya çıkmış olduğu hatırlatıldı.

MELİSA DÖNGEL'İN GERGİN GECESİ

Bizim Hikaye, Aşk Ağlatır, Sen çal Kapımı ve Aşk Mantık İntikam gibi yapımlarda rol alan Melisa Döngel son olarak ise rapçi Murda ile yaşadığı aşkla gündeme geldi. Önceki Bebek'te bir mekanda kavga ettiği iddia edildi.

Döngel’in arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı sırada, grubun mekandan ayrıldığı öne sürüldü. Çıkışta objektife yansıyan oyuncu sinirini ise muhabirlerden çıkardı. Melisa Döngel "Kavga ettiniz içeride ama hakaretler savurdunuz az önce gördük" diyen muhabire çok kızdı. Döngel muhabirin sözleri sonrası "Ne saçma ya sen benim canım değil misin? Niye böyle bir saçmalık. Sen görmüyorsun, görüntülerle konuşalım. Terbiyesizlik yapma yani senin işin yalan uydurmak" diyerek sert çıktı.

MELİSA DÖNGEL'İN YILLAR ÖNCE SAÇ BAŞA KAVGA ETTİĞİ ANLAR

2022 yılında Melisa Döngel ile ilgili şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Melisa Döngel'in Arnavutköy'de bir başka kadınla saç saça baş başa kavga ettiği görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.