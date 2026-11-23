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İstanbul
Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen oyuncu Melisa Döngel gittiği mekanda tatsız bir olaya karıştı. Melisa Döngel İstanbul Bebek’teki eğlence mekanında bir grupla tartışma yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi.
Bizim Hikaye, Aşk Ağlatır, Sen çal Kapımı ve Aşk Mantık İntikam gibi yapımlarda rol alan Melisa Döngel son olarak ise rapçi Murda ile yaşadığı aşkla gündeme geldi. Önceki Bebek'te bir mekanda kavga ettiği iddia edildi.
Döngel’in arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı sırada, grubun mekandan ayrıldığı öne sürüldü. Çıkışta objektife yansıyan oyuncu sinirini ise muhabirlerden çıkardı. Melisa Döngel "Kavga ettiniz içeride ama hakaretler savurdunuz az önce gördük" diyen muhabire çok kızdı. Döngel muhabirin sözleri sonrası "Ne saçma ya sen benim canım değil misin? Niye böyle bir saçmalık. Sen görmüyorsun, görüntülerle konuşalım. Terbiyesizlik yapma yani senin işin yalan uydurmak" diyerek sert çıktı.
2022 yılında Melisa Döngel ile ilgili şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Melisa Döngel'in Arnavutköy'de bir başka kadınla saç saça baş başa kavga ettiği görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.