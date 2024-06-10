Melisa Döngel'in Kirli Sepeti akıbeti belli oldu

10 Haziran 2024 16:03 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 16:04

Son gelen izlenme oranlarına göre; yeni sezonda da ekranda olacak Kirli Sepeti dizisinde ayrılıklar yaşanacak. Halil İbrahim Ceyhan'ın ayrılığının ardından oyuncunun partneri Melisa Döngel'in de diziden ayrılacağı iddia edilmişti.

MELİSA DÖNGEL KİRLİ SEPETİ'NDEN AYRILACAK MI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu’nun yazdığı sevilen dizide Halil İbrahim Ceyhan’ın ardından Melisa Döngel’in hikâyesinin devam edip etmeyeceği merak edilmişti. Ağustos ayında tekrar sete çıkacak diziye yeni karakter girerken, Melisa Döngel dizide oynamaya devam edecek. Döngel ayrıca yeni sezonda “Hudutsuz Sevda”nın kadrosunda yer alacak olan Burak Sevinç ve usta aktör Fikret Kuşkan’la “Güzel” adlı sinema filminde başrol oynayacak.