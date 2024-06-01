Melisa Sözen saçlarını pembeye boyadı! Görenler tanıyamadı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
01 Haziran 2024 17:32 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 17:32
Şarkıcı Harun Tekin ile birlikte İngiltere'ye taşınan oyuncu Melisa Sözen, yeni filmi "Chaplin Dörtlüsü" için imajını yeniledi. Saçlarını pembeye boyayan oyuncuyu görenler tanıyamadı.
Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? dizisiyle dijital platformda yer alan Melisa Sözen, bir süredir Harun Tekin ile beraber İngiltere'de yaşıyor. Oyuncu yeni filmiyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Oyuncu yeni rolü için saçlarını pembeye boyadı.
MELİSA SÖZEN SAÇLARINI PEMBEYE BOYADI
Tufan Taştan'ın yöneteceği “Chaplin Dörtlüsü” filminin başrol oyuncuları arasında yer alan başarılı oyuncu Melisa Sözen aynı zamanda Harun Tekin'le birlikte filmin kreatif yapımcılığını üstlendi.
Ödüllü oyuncu Melisa Sözen, başrollerinde yer aldığı “Chaplin Dörtlüsü” filmi için siyah saçlarını pembeye boyattı. Sözen, yakında sete çıkacağı filmde başrol oynayacak.
Kaynak: TGRT Haber