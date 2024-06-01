Melisa Sözen saçlarını pembeye boyadı! Görenler tanıyamadı

01 Haziran 2024 17:32 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 17:32

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? dizisiyle dijital platformda yer alan Melisa Sözen, bir süredir Harun Tekin ile beraber İngiltere'de yaşıyor. Oyuncu yeni filmiyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Oyuncu yeni rolü için saçlarını pembeye boyadı.

MELİSA SÖZEN SAÇLARINI PEMBEYE BOYADI

Tufan Taştan'ın yöneteceği “Chaplin Dörtlüsü” filminin başrol oyuncuları arasında yer alan başarılı oyuncu Melisa Sözen aynı zamanda Harun Tekin'le birlikte filmin kreatif yapımcılığını üstlendi.

Ödüllü oyuncu Melisa Sözen, başrollerinde yer aldığı “Chaplin Dörtlüsü” filmi için siyah saçlarını pembeye boyattı. Sözen, yakında sete çıkacağı filmde başrol oynayacak.