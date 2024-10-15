Meltem Miraloğlu, ABD'de rehin kaldı! Yetkililerden yardım istedi

15 Ekim 2024 16:20 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 16:20

ABD’li iş insanı Patrick ile evlenen Hayat Devam Ediyor’un Hayat’ı Meltem Miraloğlu, ABD rehin tutulduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından video paylaşan Meltem Miraloğlu, kimlik ve belgelerinin çalındığını ifade etti.

Adını Kalbime Yazdım, Hayat Devam Ediyor ve Bir Bulut Olsam gibi yapımlarda yer alan Meltem Miroğlu, kendisinden 48 yaş büyük iş insanı Amerikalı Patrick ile evlendi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu Meltem Miroğlu, Kimlik ve belgelerinin çalındığını ifade ederek yetkililerden yardım istedi.

MELTEM MİROĞLU YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Sosyal medya hesabından iki ayrı video yükleyen Meltem Miroğlu, ABD​'de rehin tutulduğunu belirterek, "Amacım tüm bu videolarımın İngilizce altyazı yapılarak bir bütün halinde Immigration Federal Supreme Court İnsan Hakları hâkimine ulaştırılmasıdır. Tarafıma avukat sağlanması ve haklarımı savunmak istiyorum. Kimliklerim çalınarak rehin tutulduğum ABD'de Türkiye’ye girişim engelleniyor. ABD vatandaşlığımı alıp özgürlüğüme kavuşmak istiyorum" dedi.

Meltem Miroğlu, videosunun ilk kısmında ise kendini tanıtan bir video yayınlayarak, "Ben Meltem Miraloğlu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Diyarbakır’da doğdum. Çocukluğumdan beri ayrılmaz bir bütün olan tiyatro, sinema, dizi üçgenine emek vermekteyim. Başrolünü oynadığım dizi, sinema karakteriyle 13 ülkede her hafta milyonlar tarafından sürekli izlenme rekorları kırarak sanat dünyasında kendime yer buldum. Ben, bu konuşmayı basına röportajdan ziyade tüm televizyonlara suç duyurusunda bulunduğum için yaptığımı belirtmek isterim." dedi.