Mercan Köşk dizisinin başrol oyuncusu, İnci Taneleri'nin efsane ismi çıktı! Kubilay Aka, Aras rolüyle ekranlara dönüyor

ATV kanalının yeni sezon projeleri arasında kendini gösteren 'Mercan Köşk' dizisine dair detaylar bir bir ortaya çıkmaya başlıyor. İlgi çeken senaryosu ve iddialı oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Mercan Köşk dizisinde, başrol oyuncuların kim olacağı projeyi yakından takip edenlerin merceği altında iken erkek başrolün belirlenmiş olmasıyla birlikte heyecan daha da arttı. Geçtiğimiz aylarda erken finale giden İnci Taneleri'nin etkin karakterlerinden olan bir isim, ATV'nin yeni iddialı yapımı Mercan Köşk'te yeniden seyirci karşısına çıkacak. Peki, Sinehane ve Faro imzasını taşıyan 'Mercan Köşk' dizisinin yıldız başrol uyuncusu kim oldu?
Yakın zamanda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Mercan Köşk dizisinin başrol erkek oyuncusu nihayet netlik kazandı. Mercan Köşk dizisinin erkek başrol oyuncusunun ekranların sevilen oyuncusu Kubilay Aka olduğu öğrenildi.
Mercan Köşk'te Aras rolüyle ekrana çıkmaya hazırlanan oyuncu Kubilay Aka, yine yeniden sevenleriyle ekran karşısında buluşacak.
Diziye derinlik katacak karakterleri ve dramatik seviyesi yüksek hikayesiyle şimdiden iddialı bir yapım olması beklenen Mercan Köşk'ün oyuncu kadrosunda yer alacağı kesinleşen ilk isim ise Mehmet Özgür olmuştu.
Herhangi bir değişiklik yapılmadığı müddetçe Mayıs ayında setlere çıkması planlanan ATV projesi Mercan Köşk'te erkek başrol oyuncu Kubilay Aka olur iken dizinin kadın ana karakteri olan Cemre'yi kimin üstleneceği şuan için belirsizliğini koruyor.
Dizinin en önemli karakterlerinden oılan Cemre'nin abi bir şekilde yaptığı evlilik, ve nikah sonlanır sonlanmaz eşinin ortadan kaybolmasıyla birlikte sürpriz bir arayışa dönülür.
Cemre'nin bu arayışı ise hayattaki en büyük travmasına, onu babasının öldürüldüğü Tarsus'a geri götürür.