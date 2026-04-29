Magazin
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Mercan Köşk dizisinin başrol oyuncusu, İnci Taneleri'nin efsane ismi çıktı! Kubilay Aka, Aras rolüyle ekranlara dönüyor

ATV'nin yeni sezonunda izleyicilerle buluşacak olan Mercan Köşk'ün erkek başrol oyuncusu İnci Taneleri'nde 'Cihan'ı oynayan Kubilay Aka oldu. Kadın başrol oyuncusu ise oyunculuk görüşmeleri hala devam ediyor. Peki Mercan Köşk dizisi nerede çekiliyor? Mercan Köşk dizisi konusu ve oyuncuları...

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 20:50
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 21:00

kanalının yeni sezon projeleri arasında kendini gösteren 'Mercan Köşk' dizisine dair detaylar bir bir ortaya çıkmaya başlıyor. İlgi çeken senaryosu ve iddialı oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Mercan Köşk dizisinde, başrol oyuncuların kim olacağı projeyi yakından takip edenlerin merceği altında iken erkek başrolün belirlenmiş olmasıyla birlikte heyecan daha da arttı. Geçtiğimiz aylarda erken finale giden İnci Taneleri'nin etkin karakterlerinden olan bir isim, ATV'nin yeni iddialı yapımı Mercan Köşk'te yeniden seyirci karşısına çıkacak. Peki, Sinehane ve Faro imzasını taşıyan 'Mercan Köşk' dizisinin yıldız başrol uyuncusu kim oldu?

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
ATV'nin yeni dizisi 'Mercan Köşk'te erkek başrol Kubilay Aka oldu.
ATV'nin yeni projelerinden 'Mercan Köşk' dizisinin erkek başrol oyuncusu Kubilay Aka olarak belirlendi.
Kubilay Aka, dizide Aras rolünü üstlenecek.
Dizinin ilk kesinleşen oyuncusu Mehmet Özgür olmuştu.
Dizinin çekim yerinin Tarsus olacağı belirtiliyor.
'Mercan Köşk'te Cemre adlı karakterin ağabeyi gibi yaptığı evlilik sonrası eşinin ortadan kaybolması ve bunun Cemre'yi babasının öldürüldüğü Tarsus'a götüren bir arayışa dönüşmesi anlatılacak.
Dizinin kadın başrol oyuncusu Cemre'yi kimin canlandıracağı henüz belirsizliğini koruyor.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

MERCAN KÖŞK DİZİSİNİN BAŞROL OYUNCUSU BELLİ OLDU!

Yakın zamanda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Mercan Köşk dizisinin başrol erkek oyuncusu nihayet netlik kazandı. Mercan Köşk dizisinin erkek başrol oyuncusunun ekranların sevilen oyuncusu olduğu öğrenildi.

Mercan Köşk'te Aras rolüyle ekrana çıkmaya hazırlanan oyuncu Kubilay Aka, yine yeniden sevenleriyle ekran karşısında buluşacak.

Diziye derinlik katacak karakterleri ve dramatik seviyesi yüksek hikayesiyle şimdiden iddialı bir yapım olması beklenen Mercan Köşk'ün oyuncu kadrosunda yer alacağı kesinleşen ilk isim ise Mehmet Özgür olmuştu.

MERCAN KÖŞK'ÜN ÇEKİM YERİ: DÜNYANIN BİR UCU TARSUS'DA!

Herhangi bir değişiklik yapılmadığı müddetçe Mayıs ayında setlere çıkması planlanan ATV projesi Mercan Köşk'te erkek başrol oyuncu Kubilay Aka olur iken dizinin kadın ana karakteri olan Cemre'yi kimin üstleneceği şuan için belirsizliğini koruyor.

MERCAN KÖŞK DİZİSİNDE NE ANLATILACAK? MERCAN KÖŞK DİZİSİ KONUSU:

Dizinin en önemli karakterlerinden oılan Cemre'nin abi bir şekilde yaptığı evlilik, ve nikah sonlanır sonlanmaz eşinin ortadan kaybolmasıyla birlikte sürpriz bir arayışa dönülür.

Cemre'nin bu arayışı ise hayattaki en büyük travmasına, onu babasının öldürüldüğü Tarsus'a geri götürür.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
