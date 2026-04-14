İpek ve merhum Süleyman Toplusoy’un kızı olan Selin Toplusoy, mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi alan oyuncu Eda Ece de üzüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

HABERİN ÖZETİ Merhum Süleyman Toplusoy'un 10 yaşındaki kızı Selin Toplusoy hayatını kaybetti! Eda Ece de üzüntüsü paylaştı İş dünyasının tanınmış isimlerinden İpek ve merhum Süleyman Toplusoy'un kızı Selin Toplusoy, mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Selin Toplusoy'un cenazesi 15 Nisan Çarşamba günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Oyuncu Eda Ece, Selin Toplusoy'un ölümü üzerine duyduğu üzüntüyü sosyal medyadan dile getirdi.

TOPLUSOY AİLESİNİN ACI GÜNÜ

İş dünyasının tanınmış isimlerinden İpek ve merhum Süleyman Toplusoy’un kızı olan Selin Toplusoy, mücadele ettiği amansız hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Selin Toplusoy’un cenazesi, 15 Nisan Çarşamba günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

EDA ECE DE ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ

Üzüntümün tarifi yok. Ah dünya güzeli melek Selin. Allah başta anneciği İpek'e ve tüm ailesine sabırların en büyüğünü versin" dedi.

EDA ECE KAÇ YAŞINDA?

20 Haziran 1990 doğumlu Eda Ece, Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Üniversitede oynadığı bir tiyatro oyununda eski menajeri Tümay Özokur'un ilgisini çekmiş ve ajansa kayıt olmuştur. Daha sonra menajerinin onu Gani Müjde'yle tanıştırmasıyla profesyonel oyunculuk kariyeri başlamıştır. Oyuncu asıl çıkışını Pis Yedili ile yaptı.