Meriç Aral ile Serkan Keskin düğününe katılan Nur Sürer evine otobüsle döndü! O anlara yorum yağdı

20 Eylül 2024 09:31 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 09:31

Dün akşam İstanbul'da gerçekleşen törenle evlenen Meriç Aral ile Serkan Keskin düğününe ünlü isimler yağdı. Son olarak Aile dizisinde rol alan Nur Sürer, düğün çıkışı evine otobüsle gitti. O anlar bir hayranı tarafından görüntülenirken, oyuncuya yorum yağdı.

Asi, Ihlamurlar Altında, Camdaki Kız ve Aile gibi dizilerde rol alan Nur Sürer​, yakın arkadaşları Meriç Aral ve Serkan Keskin​'in düğününe katıldı. Düğünden erken ayrılan Nur Sürer, çıkışta otobüse binerken görüntülendi. O anlarda otobüstekiler büyük şaşkınlık yaşarken, Nur Sürer'in mütevazi tavırlarına yorum yağdı. NUR SÜRER'İ OTOBÜSTE GÖRENLER ŞAŞTI KALDI Meriç Aral ve Serkan Keskin'in Etiler’de düzenlenen düğüne katılan isimler arasında Nur Sürer de yer aldı. Toplu taşıma ile geldiği düğünden tekrar toplu taşıma ile ayrılan Nur Sürer, hayranının kamerasına yansıdı. Düğünden erken ayrılan Nur Sürer’in mütevazi tavrına yorum yağdı. NUR SÜRER KİMDİR? 21 Haziran 1954 doğumlu Nur Sürer, kırktan fazla dizide rol aldı. Dizi oyunculuğunda 2007-2009 yılları arasında yayımlanan Asi adlı dizide "Neriman Kozcuoğlu" karakteriyle büyük beğeni topladı. Nur Sürer peş peşe; Gülizar, Ihlamurlar Altında, Asi, Kasaba, Lale Devri, Çukur, Camdaki Kız ve Aile gibi yapımlarda rol aldı.