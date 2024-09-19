Meriç Aral ve Serkan Keskin çifti muradına erdi! 3 kez nikahı ertelemişlerdi, gözyaşları sel oldu 

19 Eylül 2024 21:42 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 21:45

Yaklaşık 5 yıldır birliktelik yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin çifti bugün evlendi. Daha önce 3 defa düğün tarihini erteleyen ünlü çiftin düğününden ilk görüntüler de sosyal medya düştü. Çiftin duygusal anları anbean kaydedildi.

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Ünlü isimler Meriç Aral ve Serkan Keskin, aile bireylerinin ve yakın arkadaşlarının olduğu nikah​ töreniyle dünyaevine girdi. Yaklaşık 5 yıldır birliktelik yaşayan çiftin nikah töreni Etiler​'de gerçekleşti. Çiftin şahitliğini yakın arkadaşlarının yanı sıra Efe Tuncer ve Birkan Sokullu üstlenirken düğün​ gününe ait görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde çiftin duygu dolu anları kaydedildi.

DÜĞÜNE ÜNLÜ AKINI

Aile ve yakın ünlü arkadaşların teşrif ettiği nikah töreni ünlüler geçidine döndü. Çiftin en mutlu gününe; Demet Akbağ, Nur Sürer, Özge Özpirinççi, Burak Yamantürk, Hazal Kaya, Ali Atay, Demet Evgar, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Barış Arduç, Cengiz Bozkurt, Birkan Sokullu, Bartu Küçükçağlayan, Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu, Bennu Yıldırımlar, Funda Eryiğit, Berkun Oya, Alina Boz, Umut Evirgen, Necip Memili, Melikşah Altuntaş, Boran Kuzum, Efe Tunçer, İbrahim Selim, İlker Kızmaz, Esra Ruşan, Özgür Çevik, Bengi Apak, Sarp Apak, Metin Akdülger, Ozan Açıktan, Ece Yörenç, Derya Şensoy, Ferhan Şensıoy, Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık, Umut Kurt gibi ünlü isimler geldi.

"BALAYINA GİDEMEDİK AMA..."

Çift nikah öncesi kameralar karşısına geçti. Evlilik teklifinin kendisinin yaptığını belirten Meriç Aral "Çünkü balayına gitmek istiyordum İskoçya'ya...Balayına gitmedik ama tatile gittik" dedi.

Aral, "Hemen anne olmayı düşünür müsünüz?" sorusuna ise, "Kısmet bu ya. Hemen bir şey diyemem şu an. İnşallah kendime yakışır bir anne olurum. Çok zor bir soru bu. Her anne iyi bir annedir" vermişti.

"TEKLİF GELDİ, HEMEN KABUL ETTİM"

Serkan Keskin ise "Sevgilim bana evlilik teklif etti. Hemen kabul ettim. Çok acayip bir duyguydu. Balayı yapamayacağız, hemen işe başlayacağız" dedi.