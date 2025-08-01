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 | Dilek Ulusan

Meriç Aral'dan karnı burnunda yeni poz! Özge Özpirinçci'den ilk beğeni geldi

Serkan Keskin ile evli olan Meriç Aral, ilk kez anne olmak için gün sayıyor. Sosyal medya hesabından karnı burnunda pozunu paylaşan Meriç Aral'a ilk yorum ise Özge Özpirinçci'den geldi.

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Meriç Aral'dan karnı burnunda yeni poz! Özge Özpirinçci'den ilk beğeni geldi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 11:14

Söz, Yüksek Sosyete, ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol alan , 2024 yılında kendisi gibi ile evlendi. Oğlunu kucağına almak için gün sayan oyuncunun son karesine beğeni yağdı.

MERİÇ ARAL'IN HAMİLELİK KARESİNE BEĞENİ YAĞDI

Son olarak Sandık Kokusu dizisinde rol alan Meriç Aral, diziden ayrıldıktan sonra hamile olduğunu açıklamıştı. Meriç Aral daha önce yaptığı açıklamada "İyi geçiyor, dinleniyorum bu aralar. Setim bitti. Senaryo gereği diziden ayrıldım, hamilelikle denk geldi" ifadelerini kullanmıştı.

Meriç Aral'dan karnı burnunda yeni poz! Özge Özpirinçci'den ilk beğeni geldi

Instagram'ı aktif olarak kullanan isimlerden olan Aral, eşi Serkan Keskin ile birlikte olduğu kareyi sevenlerinin beğenisine sundu.

Meriç Aral'dan karnı burnunda yeni poz! Özge Özpirinçci'den ilk beğeni geldi

36 yaşındaki anne adayının karnının iyice belirginleşti dikkatlerden kaçmadı. Meriç Aral ile Serkan Keskin'in pozuna Özge Özpirinçci, Burcu Kara, Ece Dizdar ve Şebnem Bozoklu gibi isimlerden yorum yağdı.

Meriç Aral'dan karnı burnunda yeni poz! Özge Özpirinçci'den ilk beğeni geldi
ETİKETLER
#hamilelik
#oyuncu
#sandık kokusu
#serkan keskin
#meriç aral
#Instagram Sorunları
#Magazin
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