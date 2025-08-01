Meriç Aral'dan karnı burnunda yeni poz! Özge Özpirinçci'den ilk beğeni geldi

Söz, Yüksek Sosyete, Sandık Kokusu ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol alan Meriç Aral, 2024 yılında kendisi gibi oyuncu Serkan Keskin ile evlendi. Oğlunu kucağına almak için gün sayan oyuncunun son karesine beğeni yağdı.

MERİÇ ARAL'IN HAMİLELİK KARESİNE BEĞENİ YAĞDI

Son olarak Sandık Kokusu dizisinde rol alan Meriç Aral, diziden ayrıldıktan sonra hamile olduğunu açıklamıştı. Meriç Aral daha önce yaptığı açıklamada "İyi geçiyor, dinleniyorum bu aralar. Setim bitti. Senaryo gereği diziden ayrıldım, hamilelikle denk geldi" ifadelerini kullanmıştı.

Instagram'ı aktif olarak kullanan isimlerden olan Aral, eşi Serkan Keskin ile birlikte olduğu kareyi sevenlerinin beğenisine sundu.

36 yaşındaki anne adayının karnının iyice belirginleşti dikkatlerden kaçmadı. Meriç Aral ile Serkan Keskin'in pozuna Özge Özpirinçci, Burcu Kara, Ece Dizdar ve Şebnem Bozoklu gibi isimlerden yorum yağdı.