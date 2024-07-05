Merih Demiral'ın eşi Heidi Lushtaku Demiral UEFA kararı sonrası ilk kez konuştu

05 Temmuz 2024 14:35 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 14:58

A Milli Futbol Takımımızın Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2 golün sahibi Merih Demiral, yaptığı bozkurt işareti nedeniyle 2 maç men cezası verildi. Birçok isimden tepki gelirken, Merih Demiral'ın eşi Heidi Demiral'dan da ilk açıklama geldi.

MERİH DEMİRAL'IN EŞİNDEN İLK AÇIKLAMA

Blick'e telefonla bağlanan Merih Demiral'ın eşi Heidi: Benim eşim ırkçı değildir. O nazik, açık görüşlü ve hoşgörülü biridir! Çeşitlilik ailemizin güzelliğidir." dedi.

MERİH DEMİRAL'IN EŞİ HEIDI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

28 Haziran 1990 doğumlu Heidi Lushtaku, aslen İsviçrelidir. Küçük yaştan itibaren modellik ve sunuculuk yapan Heidi, 2021 yılında Milli futbolcumuz Merih Demiral ile evlendi. İki oğlu olan Heidi Demiral, sosyal medyada 141 bin takipçiye sahip.