Mert Demir ameliyat oldu! Serenay Sarıkaya soluğu hastanede aldı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
10 Haziran 2024 14:14 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 14:24
Antidepresan şarkısıyla tanınan Mert Demir, özel bir hastanede burun ameliyatı oldu. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ise sevgilisinin yanından bir saniye bile ayrılmadı.
Ateşe Düştüm, Antidepresan, Pusulam Rüzgar gibi şarkılarla tanınan Mert Demir özel bir hastanede dün ameliyat oldu. Bir süredir sevgili olduklarını Serenay Sarıkaya ise hastaneden bir an olsun ayrılmadı.
SERENAY SARIKAYA'NIN YANINDAN BİR SANİYE BİLE AYRILMADI
Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, Burun eğriliği sorunu yaşayan şarkıcı Mert Demir, Fulya’daki özel bir hastanede burun ameliyatı oldu. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ise sevgilisinin başucundan ayrılmadı.
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Kaynak: TGRT Haber