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Mert Demir ameliyat oldu! Serenay Sarıkaya soluğu hastanede aldı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
10 Haziran 2024 14:14 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 14:24
Mert Demir ameliyat oldu! Serenay Sarıkaya soluğu hastanede aldı

Antidepresan şarkısıyla tanınan Mert Demir, özel bir hastanede burun ameliyatı oldu. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ise sevgilisinin yanından bir saniye bile ayrılmadı.

Ateşe Düştüm, Antidepresan, Pusulam Rüzgar gibi şarkılarla tanınan Mert Demir özel bir hastanede dün ameliyat oldu. Bir süredir sevgili olduklarını Serenay Sarıkaya ise hastaneden bir an olsun ayrılmadı. 

SERENAY SARIKAYA'NIN YANINDAN BİR SANİYE BİLE AYRILMADI 

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, Burun eğriliği sorunu yaşayan şarkıcı Mert Demir, Fulya’daki özel bir hastanede burun ameliyatı oldu. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ise sevgilisinin başucundan ayrılmadı. 

Mert Demir ameliyat oldu! Serenay Sarıkaya soluğu hastanede aldı - 1. Resim

REKLAM AŞKI YAŞADIKLARI İDDİA EDİLDİ

Şarkıcı Mert Demir ile yeni bir aşka yelken açan Serenay Sarıkaya Kimler Geldi Kimler Geçti? yeni dizisinin galasında basın mensuplarının sorularını cevapladı. "Mert Demir Reklam Aşkı mı?" sorusuna sinirlenen Sarıkaya "Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı ya?" diyerek tepki vermişti. 
 
Kaynak: TGRT Haber
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