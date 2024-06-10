Mert Demir ameliyat oldu! Serenay Sarıkaya soluğu hastanede aldı

10 Haziran 2024 14:14 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 14:24

Ateşe Düştüm, Antidepresan, Pusulam Rüzgar gibi şarkılarla tanınan Mert Demir özel bir hastanede dün ameliyat oldu. Bir süredir sevgili olduklarını Serenay Sarıkaya ise hastaneden bir an olsun ayrılmadı.

SERENAY SARIKAYA'NIN YANINDAN BİR SANİYE BİLE AYRILMADI

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, Burun eğriliği sorunu yaşayan şarkıcı Mert Demir, Fulya’daki özel bir hastanede burun ameliyatı oldu. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ise sevgilisinin başucundan ayrılmadı.

REKLAM AŞKI YAŞADIKLARI İDDİA EDİLDİ

Şarkıcı Mert Demir ile yeni bir aşka yelken açan Serenay Sarıkaya Kimler Geldi Kimler Geçti? yeni dizisinin galasında basın mensuplarının sorularını cevapladı. "Mert Demir Reklam Aşkı mı?" sorusuna sinirlenen Sarıkaya "Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı ya?" diyerek tepki vermişti.