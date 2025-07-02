Mert Demir ayrılık iddialarını yalanladı! Serenay Sarıkaya'nın doğum gününü bakın nasıl kutladı

Şarkıcı Mert Demir sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. 33 yaşına giren Serenay Sarıkaya kendi doğum gününü paylaştığı tatil kareleriyle kutlarken, Mert Demir'in paylaşımı ise dikkatlerden kaçmadı.

Her ne kadar sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye devam etseler de Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in geçtiğimiz günlerde ayrıldığı iddia edildi. Mert Demir, Serenay Sarıkaya'nın doğum gününü kutlayarak ayrılık iddialarını da yalanlamış oldu.

MERT DEMİR'DEN SERENAY SARIKAYA PAYLAŞIMI

Mert Demir, ayrılık iddialarına paylaşımıyla son noktayı koydu. Birlikte tatile çıkan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, paylaştıkları fotoğrafla "Ayrılmadık" mesajı verdi.

Mert Demir, Serenay Sarıkaya2nın doğum günü için paylaştığı karelere, "iyi ki doğdun fıstığım, tüm bu saçmalıkların içinde hasta olduğum tek şey biz." notunu düştü. Serenay Sarıkaya ise Mert Demir'in paylaşımına "Muhteşem" notunu düştü.