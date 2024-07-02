Mert Demir sahneyi terk etti! Tepkiler sonrası ilk açıklama geldi

02 Temmuz 2024 10:43 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 10:44

Şarkıcı Mert Demir, dün akşam Van'da verdiği konserin ortasında sahneyi terk etti. İzleyicilerin tepki gösterdiği olay sonrası Mert Demir, sağanak yağış sonrası sahneyi terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

MERT DEMİR SAHNEYİ TERK ETTİ, TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Sosyal medya hesabından video yayınlayan Mert Demir, "6. Şarkıdayken sahneye çok ciddi yağmur yağdı. Bütün sistem çöktü ve mikrofondan da ses gelmiyordu. Bundan dolayı sesimi sadece en öndeki izleyicilere duyurabildim. Yağmur yağmayana kadar çok iyi geçiyordu konser, beni çok iyi karşıladınız burada çok teşekkür ederim. Bir süre bekledik ama yağmurdan dolayı sistem aktif olmadı. En kısa zamanda tekrar gelmeyi çok istiyorum. Umarım en kısa sürede görüşürüz” ifadelerini kullandı.