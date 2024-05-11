Mert Demir telif attı, Yılmaz Morgül sitem etti

11 May 2024 10:37 - Güncelleme : 11 May 2024 10:38

Geçtiğimiz günlerde Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' şarkısının cover'ını yapıp sosyal medyadan paylaşan Yılmaz Morgül, telif yiyince sitem etti. Mert Demir2in telif attığını açıklayan Morgül, “Ulaşmaya çalıştım” dedi.

MERT DEMİR'DEN YILMAZ MORGÜL'E VETO

Serenay Sarıkaya ile beraberliği ile gündemden düşmeyen Mert Demir'in en popüler şarkısı Ateşe Düştüm'ü geçtiğimiz gün Yılmaz Morgül'den dinledik. Cover yaptığı şarkıyı sosyal medya hesabından paylaşan Morgül, telif yedi. Yılmaz Morgül'ün YouTube'a "Bir Yılmaz Morgül yorumu" başlığıyla yüklediği video telif yiyince yayından kaldırıldı.

2. Sayfa programına bağlanan Morgül, "Çok üzgünüm. Z kuşağı da isyanda! Eser hak ettiği şekilde yorumlandı, yaşayarak okudum. Bu kişiyi milyonlarca dinleyicime havale ediyorum" dedi.