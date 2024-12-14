Mert Demir'den hayranlarını üzen karar: Beni kimse göremeyecek

14 Aralık 2024 17:36 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 17:36

Serenay Sarıkaya ile ayrıldığı konuşulan şarkıcı Mert Demir radikal bir karar aldı. Sahnelere ara verecek Mert Demir, “Beni kimse göremeyecek” dedi.

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Son dönemde Serenay Sarıkaya ile yan yana görüntülenmeyen Mert Demir'in ayrılık acısı yaşadığı iddia edildi. Ayrılıkla ilgili ne Serenay Sarıkaya ne de Mert Demir bir açıklama yapmazken, Mert Demir'in aldığı karar hayranları hüzne boğdu.

MERT DEMİR SAHNELERE ARA VERDİ

Gazete Magazin'in haberine göre, geçtiğimiz gün bir mekanda sahne alan Mert Demir, uzun bir süre sahneye çıkmayacağını ve kendisini kimsenin görmeyeceğini dile getirdi. Ünlü şarkıcının bu kararı "Aşk acısı" olarak nitelendirildi.

MERT DEMİR'E ÖDÜL TEPKİSİ

Cüneyt Özdemir, GQ Men Of the Year Ödül Töreni’nde Mert Demir’e verilen "Yılın Hype’ı" ödülünü eleştirerek "Böyle karmaşık tanımlamalara da gerek yok! Serenay Sarıkaya son sevgilisi ödülü" dedi. Konuyla ilgili Serenay Sarıkaya ise "Ayıp" dedi.