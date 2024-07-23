Mert Demir'in annesi müstakbel gelini Serenay Sarıkaya hakkında ilk kez konuştu
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
23 Temmuz 2024 10:27 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 10:27
Dün akşam Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda konser veren Mert Demir'i dinlemeye annesi Gülgün Demir'de gitti. Oğlunun sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı öve öve bitiremeyen müstakbel kayınvalide, "Çok sıcakkanlı çok iyi bir kız mutlu o, oğlum mutlu" dedi.
Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin çekimlerine devam eden Serenay Sarıkaya, Mert Demir'in konserine katılamazken, ünlü şarkıcının annesi Gülgün Demir, oğlunu bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Serenay Sarıkaya hakkında konuşan Gülgün Demir, evlilik sorularına dikkat çeken cevap verdi.
MERT DEMİR'İN ANNESİ SERENAY SARIKAYA HAKKINDA KONUŞTU
Oğlu Mert Demir'in dün akşam gerçekleştirdiği konsere katılan anne Gülgün Demir, oğlunun Serenay Sarıkaya ilişkisine tam destek vererek, "Evet daha önce görüştüm Serenay'la. İkisi de birbiriyle çok mutlu. İkisi birbiriyle mutlu. Bana söz yok. Evlenmek isterlerse öyle olur" dedi. Oğlunun kariyeri hakkında da konuşan anne "Oğlum yıllarca emek verdi. 2-3 günlük olay değil bu 12 yılın emeği. Ben oğluma destek oldum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: tgrthaber.com