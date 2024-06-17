Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu gizlice evlendi iddiası! Jet hızıyla açıklama geldi

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu gizlice evlendi iddiası! Jet hızıyla açıklama geldi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
17 Haziran 2024 09:40 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 09:48
Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu gizlice evlendi iddiası! Jet hızıyla açıklama geldi

'Yalı Çapkını' dizisinde başrol oynayan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in İspanya'da evlendikleri iddia edildi. Magazin dünyasına bomba düşen iddiaya açıklama geldi.

'Yalı Çapkını' dizisinde başrol oynayan iki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir konuşulmaya devam ediyor. Uzun süredir birlikte olan ikili dizinin sezon finali yapmasıyla tatile çıktı. 

Dizi setinde başladı, nikah masasına taşındı: Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir evlendi

AÇIKLAMA GELDİ

İspanya'ya giden ünlü çiftin burada gizlice evlendiği iddia edildi. 

Taraflara yakın kaynakların GazeteMagazin'e yaptığı açıklamada, "Doğru değil, evlenmediler. İspanya'da sadece tatildeler" ifadelerini kullandı.

Ayrıca ikilinin İspanya'daki hayranları ünlü çifti Marbella'da denize girerken görüntüledi.

Kaynak: Tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...