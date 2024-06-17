Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu gizlice evlendi iddiası! Jet hızıyla açıklama geldi

17 Haziran 2024 09:40 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 09:48

'Yalı Çapkını' dizisinde başrol oynayan iki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir konuşulmaya devam ediyor. Uzun süredir birlikte olan ikili dizinin sezon finali yapmasıyla tatile çıktı.

AÇIKLAMA GELDİ

İspanya'ya giden ünlü çiftin burada gizlice evlendiği iddia edildi.