Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu gizlice evlendi iddiası! Jet hızıyla açıklama geldi
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
17 Haziran 2024 09:40 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 09:48
'Yalı Çapkını' dizisinde başrol oynayan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in İspanya'da evlendikleri iddia edildi. Magazin dünyasına bomba düşen iddiaya açıklama geldi.
'Yalı Çapkını' dizisinde başrol oynayan iki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir konuşulmaya devam ediyor. Uzun süredir birlikte olan ikili dizinin sezon finali yapmasıyla tatile çıktı.
AÇIKLAMA GELDİ
İspanya'ya giden ünlü çiftin burada gizlice evlendiği iddia edildi.
Taraflara yakın kaynakların GazeteMagazin'e yaptığı açıklamada, "Doğru değil, evlenmediler. İspanya'da sadece tatildeler" ifadelerini kullandı.
Ayrıca ikilinin İspanya'daki hayranları ünlü çifti Marbella'da denize girerken görüntüledi.
Kaynak: Tgrthaber.com