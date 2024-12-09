Mert Yazıcıoğlu ödül aldı, akıllara Demet Akalın’ın sözleri geldi: Uzun yıllar kalmaz

09 Aralık 2024 10:24 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 10:41

Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Mert Yazıcıoğlu, dün akşam gerçekleşen ödül töreninde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünün sahibi oldu. Mert Yazıcıoğlu bu yıl sayısız ödül alırken, sosyal medyada Demet Akalın'ın geçtiğimiz yıllarda sarf ettiği sözler hatırlatıldı.

Başrolünde Özgü Namal, Özcan Deniz gibi isimlerin yer aldığı Kızıl Goncalar​ dizisinde Cüneyd Efendi rolüyle yer alan Mert Yazıcıoğlu​ bu senenin en çok konuşulan oyuncularından biri oldu. Dün akşam gerçekleşen ödül töreninde de 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünün sahibi olan Mert Yazıcıoğlu, sosyal medyada en çok konuşulan isim olurken, Demet Akalın​'ın söylediği sözler de gündem oldu.

MERT YAZICIOĞLU ÖDÜL ALDI, DEMET AKALIN'IN SÖZLERİ HATIRLATILDI

Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ayrılmasının ardından Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir​ ile aşk yaşamaya başladı. O dönemde Mert Ramazan Demir hakkında konuşan Demet Akalın, "O çocuk uzun yıllar kalır" derken, Mert Yazıcıoğluı için ise "Öbürünü is hiç sanmıyorum" dedi.

Mert Yazıcıoğlu, Kızıl Goncalar dizisiyle beraber sayısız ödülün sahibi oldu. Dün ise 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanmasıyla Demet Akalın sözleri tekrar sosyal medyada gündem oldu. Mert Yazıcıoğlu'nun fanları Demet Akalın'ın sözlerini hatırlatıp ünlü oyuncunun ödül konuşmasını paylaştı.