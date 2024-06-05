Mert Yazıcıoğlu ve Leyla Tanlar'dan Burak Dakak'a destek geldi

05 Haziran 2024 09:17 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 09:17

Zeki Demirkubuz'un yönetmenliğini üstlendiği Hayat filminin başrol oyuncusu Burak Dakak, dün özel ödülün sahibi oldu. Gecede, “Sinema Komedi Dalında Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” Erkan Kolçak Köstendil olurken, “Sinema Komedi Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” Hazar Ergüçlü oldu.

BURAK DAKAK'A ARKADAŞLARINDAN DESTEK

Bu yıl “25. Sadri Alışık Tiyatro & Sinema Oyuncu Ödülleri”nde “Ayhan Işık Özel Ödülü”nün sahibi Burak Dakak oldu. Dakak'ı nişanlısı Leyla Tanlar'ın yanı sıra yakın arkadaşı Mert Yazıcıoğlu da yalnız bırtakmadı.