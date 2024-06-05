Mert Yazıcıoğlu ve Leyla Tanlar'dan Burak Dakak'a destek geldi
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
05 Haziran 2024 09:17 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 09:17
Dün akşam gerçekleşen 25. Sadri Alışık Ödülleri sahiplerini buldu. Gecede Ayhan Işık Özel Ödülü’nü alan Burak Dakak'a nişanlısı Leyla Tanlar ve yakın arkadaşı Mert Yazıcıoğlu'ndan da destek geldi.
Zeki Demirkubuz'un yönetmenliğini üstlendiği Hayat filminin başrol oyuncusu Burak Dakak, dün özel ödülün sahibi oldu. Gecede, “Sinema Komedi Dalında Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” Erkan Kolçak Köstendil olurken, “Sinema Komedi Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” Hazar Ergüçlü oldu.
BURAK DAKAK'A ARKADAŞLARINDAN DESTEK
Bu yıl “25. Sadri Alışık Tiyatro & Sinema Oyuncu Ödülleri”nde “Ayhan Işık Özel Ödülü”nün sahibi Burak Dakak oldu. Dakak'ı nişanlısı Leyla Tanlar'ın yanı sıra yakın arkadaşı Mert Yazıcıoğlu da yalnız bırtakmadı.
Kaynak: TGRT Haber