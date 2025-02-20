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 | Dilek Ulusan

Merve Boluğur barışma iddialarını yalanladı, estetik açıklamasıyla dikkat çekti

Eski eşi Murat Dalkılıç ile barıştığı iddialarıyla gündeme gelen Merve Boluğur, estetik ilgili açıklamalarıyla bulundu. Hiç estetiği olmadığını belirten Merve Boluğur, "Her şeyim Allah vergisi" diyerek iddialı konuştu.

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Merve Boluğur barışma iddialarını yalanladı, estetik açıklamasıyla dikkat çekti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 10:04

Oyunculuğa ara veren ve sosyal medyaya yüklediği videolarla çok konuşulan Merve Boluğur'un 2017 yılında boşandığı eşi Murat Dalkılıç ile tekrar barıştığı iddiaları sosyal medyada gündem oldu. İki tarafta herhangi bir açıklama yapmazken, Murat Dalkılıç'ın yeni bir aşak yelken açtığı haberi ortaya atıldı. Merve Boluğur suskunluğunu korurken, estetikle ilgili yaptığı röportajda da özgüvenini konuşturdu.

"HER ŞEYİM ALLAH VERGİSİ"

37 yaşındaki Merve Boluğur, "Estetiğe ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Her şeyim Allah vergisi. Sadece geceleri yüzümü özenle yıkıyorum o kadar" dedi.

Hayatında kimsenin olmadığını da söyleyen Boluğur "Kalbimi aşka kapamadım, sadece artık daha seçiciyim" diye konuştu.

MURAT DALKILIÇ İLE MERVE BOLUĞUR'UN BARIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Gazete Magazin'in haberine göre; Şarkıcı Murat Dalkılıç, yaklaşık 4,5 aydır sürpriz bir aşka yelken açtı. Dalkılıç’ın kalbini çalan isim ise müzik dünyasının yükselen yeteneklerinden Dicle Olcay oldu. Son günlerde bazı haber sitelerinde Dalkılıç’ın eski eşi Merve Boluğur’la barıştığına iddiaları da böylece asılsız çıktı.

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