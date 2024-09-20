Merve Boluğur imajını yeniledi! Sarışın oldu, yeni halini kimse beğenmedi

20 Eylül 2024 14:36 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 14:36

Acemi Cadı ile oyunculuk hayatına başlayan Merve Boluğur, uzun süredir herhangi bir projede yer almıyor. Sosyal medya hesabından yeni imajını paylaşan Merve Boluğur, "Kendall bak işine canım, sarı benim rengim" notunu düştü.

Aşk Yeniden, Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol alan Merve Boluğur​, sosyal medya​ hesabını aktif olarak kullanıyor. 4 milyon takipçiye sahip, Merve Boluğur, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. MERVE BOLUĞUR SARIŞIN OLDU Son evliliği 53 gün süren Merve Boluğur, boşanma​ sürecinin ardından kameralardan bir süre uzaklaştı. Sosyal medya paylaşımlarına geri dönen Merve Boluğur, yeni imajını paylaştı. Siyah saçlarını sarıya boyayan Merve Boluğur, karesine "'Kendall bak işine canım sarı benim rengim' notunu düştü. MERVE BOLUĞUR'UN SARIŞIN HALİ HİÇ BEĞENİLMEDİ Siyah saçla görmeye alışık olduğumuz Merve Boluğur, sarışın oldu. Kendall Jenner'ın sarışın olmasının ardından imajını yenileyen Merve Boluğur'a "Eski haline geri dön", "Hiç yakışmamış", "Sarışınlık sana hiç olmamış" gibi yorumlar yapıldı.