Vuracak, Sahi, Kendine Dünya, Yaramızda Kalsın ve Vicdanın Affetsin gibi şarkılarla tanınan Merve Özbey, son röportajında köy okulları için harekete geçtiğini ve projesinin son durumundan bahsetti.

HABERİN ÖZETİ Merve Özbey'den anlamlı hareket! Köy okulları için harekete geçti! Merve Özbey, köy okullarına kütüphane yapma projesi kapsamında son durumu paylaşırken, şarkılarıyla tanınan sanatçı aynı zamanda kişisel form durumu hakkında da konuştu. Merve Özbey, köy okullarına kütüphane yapma projesini Bakanlıkla iş birliği içinde yürüttüğünü belirtti. Şarkıcının bu projedeki amacı, kitaplara ulaşımın zor olduğu köy okullarına ve ihtiyaç sahibi okullara ulaşmaktır. Özbey, son dönemde biraz zayıfladığının fark edildiğini ve bunun yeme alışkanlıklarındaki değişikliklerden kaynaklandığını ifade etti. Merve Özbey, 18 Temmuz 1988 doğumlu bir Türk şarkıcıdır. Kariyerinde Erdem Kınay ile yaptığı "Duman" ve "Helal Ettim" şarkılarıyla tanınmıştır.

MERVE ÖZBEY KÖY OKULLARI İÇİN KOLLARI SIVADI

Türk pop müziğinin güçlü sesi Merve Özbey, Kıbrıs'ta sahne aldı. Performans öncesi gazetecilerle konuşan şarkıcı, köy okullarına kütüphane yapma projesinin gidişatından bahsetti.

Merve Özbey, "Ben kendimi bildim bileli kitap okumayı çok seviyorum, bazı yerlerde kitaba kolay ulaşılabiliyor, bazı yerlerde ulaşılamıyor. Bakanlıkla iletişime geçip "Böyle bir projem var" dediğimde kabul ettiler. Elimizden geldiği kadar köy okullarına, ihtiyaç sahibi okullara bunu ulaştırmak istiyoruz." dedi.

Son dönemde çok formda göründüğü kendisine hatırlatılan Özbey, "Evet; bu ara herkes aynı şeyi, biraz zayıfladığımı söylüyorlar. Yemedim bu ara, bir dönem yiyorum, bir dönem yemiyorum. O yüzden hani zaman zaman alıyoruz, zaman zaman veriyoruz. Kilodur bu; alınır, verilir."

MERVE ÖZBEY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

18 Temmuz 1988 doğumlu Merve Özbey, Türk şarkıcıdır. Erdem Kınay ile iş birliğine gittiği "Duman" ve "Helal Ettim" şarkılarıyla Türkiye'de tanınmaya başladı. 2012 yılında Kınay'ın çıkardığı Proje albümünde "Duman" şarkısına eşlik etti. Şarkı büyük kitlelere ulaşarak, Özbey'in ilk kez duyulmasını sağladı. 2013 yılında Kınay'ın ikinci albümü olan Proje 2'de "Helal Ettim" şarkısını seslendirdi. Kınay ile yaptığı şarkılar ses getirince solo albüm yapmaya karar verildi.