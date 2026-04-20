Merve Özbey'den anlamlı hareket! Köy okulları için harekete geçti!

Vuracak, Sahi, Kendine Dünya, Yaramızda Kalsın ve Vicdanın Affetsin gibi şarkılarla tanınan Merve Özbey, son röportajında köy okulları için harekete geçtiğini ve projesinin son durumundan bahsetti.
Türk pop müziğinin güçlü sesi Merve Özbey, Kıbrıs'ta sahne aldı. Performans öncesi gazetecilerle konuşan şarkıcı, köy okullarına kütüphane yapma projesinin gidişatından bahsetti.
Merve Özbey, "Ben kendimi bildim bileli kitap okumayı çok seviyorum, bazı yerlerde kitaba kolay ulaşılabiliyor, bazı yerlerde ulaşılamıyor. Bakanlıkla iletişime geçip "Böyle bir projem var" dediğimde kabul ettiler. Elimizden geldiği kadar köy okullarına, ihtiyaç sahibi okullara bunu ulaştırmak istiyoruz." dedi.
Son dönemde çok formda göründüğü kendisine hatırlatılan Özbey, "Evet; bu ara herkes aynı şeyi, biraz zayıfladığımı söylüyorlar. Yemedim bu ara, bir dönem yiyorum, bir dönem yemiyorum. O yüzden hani zaman zaman alıyoruz, zaman zaman veriyoruz. Kilodur bu; alınır, verilir."
18 Temmuz 1988 doğumlu Merve Özbey, Türk şarkıcıdır. Erdem Kınay ile iş birliğine gittiği "Duman" ve "Helal Ettim" şarkılarıyla Türkiye'de tanınmaya başladı. 2012 yılında Kınay'ın çıkardığı Proje albümünde "Duman" şarkısına eşlik etti. Şarkı büyük kitlelere ulaşarak, Özbey'in ilk kez duyulmasını sağladı. 2013 yılında Kınay'ın ikinci albümü olan Proje 2'de "Helal Ettim" şarkısını seslendirdi. Kınay ile yaptığı şarkılar ses getirince solo albüm yapmaya karar verildi.
|Sanatçı Adı
|Merve Özbey
|Doğum Tarihi
|18 Temmuz 1988
|Uyruk
|Türk
|Tanınma Sebebi
|Erdem Kınay ile iş birliği: "Duman" ve "Helal Ettim" şarkıları
|İlk İş Birliği (Şarkı ve Albüm)
|"Duman" şarkısı, Erdem Kınay'ın 2012 çıkışlı Proje albümünde
|İkinci İş Birliği (Şarkı ve Albüm)
|"Helal Ettim" şarkısı, Erdem Kınay'ın 2013 çıkışlı Proje 2 albümünde
|Kariyerindeki Dönüm Noktası
|Erdem Kınay ile yaptığı şarkıların ses getirmesi ve solo albüm kararı