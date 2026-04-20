Merve Özbey'den anlamlı hareket! Köy okulları için harekete geçti!

Kıbrıs'ta dinleyicileriyle buluşan şarkıcı Merve Özbey, sahne öncesi verdiği röportajda köy okullarına yaptırdığı kütüphane projesinin detaylarından bahsetti. Merve Özbey büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalarla ilgili "Elimizden geldiği kadar köy okullarına, ihtiyaç sahibi okullara bunu ulaştırmak istiyoruz." dedi.

GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 11:24

Vuracak, Sahi, Kendine Dünya, Yaramızda Kalsın ve Vicdanın Affetsin gibi şarkılarla tanınan Merve Özbey, son röportajında köy okulları için harekete geçtiğini ve projesinin son durumundan bahsetti.

Merve Özbey, köy okullarına kütüphane yapma projesi kapsamında son durumu paylaşırken, şarkılarıyla tanınan sanatçı aynı zamanda kişisel form durumu hakkında da konuştu.
Merve Özbey, köy okullarına kütüphane yapma projesini Bakanlıkla iş birliği içinde yürüttüğünü belirtti.
Şarkıcının bu projedeki amacı, kitaplara ulaşımın zor olduğu köy okullarına ve ihtiyaç sahibi okullara ulaşmaktır.
Özbey, son dönemde biraz zayıfladığının fark edildiğini ve bunun yeme alışkanlıklarındaki değişikliklerden kaynaklandığını ifade etti.
Merve Özbey, 18 Temmuz 1988 doğumlu bir Türk şarkıcıdır.
Kariyerinde Erdem Kınay ile yaptığı "Duman" ve "Helal Ettim" şarkılarıyla tanınmıştır.
MERVE ÖZBEY KÖY OKULLARI İÇİN KOLLARI SIVADI

Türk pop müziğinin güçlü sesi Merve Özbey, Kıbrıs'ta sahne aldı. Performans öncesi gazetecilerle konuşan , köy okullarına kütüphane yapma projesinin gidişatından bahsetti.

Merve Özbey, "Ben kendimi bildim bileli kitap okumayı çok seviyorum, bazı yerlerde kitaba kolay ulaşılabiliyor, bazı yerlerde ulaşılamıyor. Bakanlıkla iletişime geçip "Böyle bir projem var" dediğimde kabul ettiler. Elimizden geldiği kadar köy okullarına, ihtiyaç sahibi okullara bunu ulaştırmak istiyoruz." dedi.

Son dönemde çok formda göründüğü kendisine hatırlatılan Özbey, "Evet; bu ara herkes aynı şeyi, biraz zayıfladığımı söylüyorlar. Yemedim bu ara, bir dönem yiyorum, bir dönem yemiyorum. O yüzden hani zaman zaman alıyoruz, zaman zaman veriyoruz. Kilodur bu; alınır, verilir."

MERVE ÖZBEY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

18 Temmuz 1988 doğumlu Merve Özbey, Türk şarkıcıdır. Erdem Kınay ile iş birliğine gittiği "Duman" ve "Helal Ettim" şarkılarıyla Türkiye'de tanınmaya başladı. 2012 yılında Kınay'ın çıkardığı Proje albümünde "Duman" şarkısına eşlik etti. Şarkı büyük kitlelere ulaşarak, Özbey'in ilk kez duyulmasını sağladı. 2013 yılında Kınay'ın ikinci albümü olan Proje 2'de "Helal Ettim" şarkısını seslendirdi. Kınay ile yaptığı şarkılar ses getirince solo albüm yapmaya karar verildi.

Sanatçı AdıMerve Özbey
Doğum Tarihi18 Temmuz 1988
UyrukTürk
Tanınma SebebiErdem Kınay ile iş birliği: "Duman" ve "Helal Ettim" şarkıları
İlk İş Birliği (Şarkı ve Albüm)"Duman" şarkısı, Erdem Kınay'ın 2012 çıkışlı Proje albümünde
İkinci İş Birliği (Şarkı ve Albüm)"Helal Ettim" şarkısı, Erdem Kınay'ın 2013 çıkışlı Proje 2 albümünde
Kariyerindeki Dönüm NoktasıErdem Kınay ile yaptığı şarkıların ses getirmesi ve solo albüm kararı
