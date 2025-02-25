Merve Taşkın için istenen ceza belli oldu! Sevgililer Günü paylaşımı olay olmuştu

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, Sevgililer Günü paylaşımı sonrası gelen şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ev hapsi cezası almıştı. Merve Taşkın'a "Müstehcenlik" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Sevgililer Günü'nde "mühtencenlik" suçundan gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, sevk edildiği makamlarca ev hapsi cezasına çarptırıldı. Merve Taşkın'a mühtencenlik suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
CİMER'e gelen şikayetler sonrası tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Merve Taşkın'a ev hapis cezası verildi. Merve Taşkın hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hakkında "Müstehcenlik" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Sevgililer Günü paylaşımı nedeniyle "müstehcenlik" suçundan gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a sevk edildiği adli makamlarca ‘ev hapsi’ kararı verildi. Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 14 Şubat'ı yalnız geçirecek olanlara 'akşam yemeği' ilanı adı altında mesaj yayınlamıştı. Paylaşım sonrası fenomene sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken, Taşkın'ın bu paylaşımına yönelik CİMER'e şikayet yağmıştı.