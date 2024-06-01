Merve Veziroğlu'nu 58 yerinden bıçaklamıştı! İstenen ceza belli oldu

01 Haziran 2024 09:25 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 09:25

Youtube platformunda makyaj videoları paylaşan Merve Veziroğlu eşi tarafından 58 yerinden bıçaklanmıştı. Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Yunus Yıldırım, müşteki Merve Veziroğlu ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savcı, tutuklu sanığın "eşi hürriyetinden yoksun kılma" ve "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 15 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

EŞİNİ 58 YERİNDEN BIÇAKLAYAN EŞİN CEZASI BELLİ OLDU

Yüksek mimar ve sosyal medya fenomeni Merve Veziroğlu'nu 58 bıçak darbesiyle yaralayan eşi Yunus Yıldırım hakim karşısına çıktı. Söz hakkı alan Yıldırım, 'Korkutmak amacıyla bıçağı aldım. Eşimin elindeki yaraları sardım. Eşimi isteyerek yaralamadım. Boğuşma esnasında kendimi savunmak zorunda kaldım' diyerek kendisini savundu. Sanık eş Yunus Yıldırım, “eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 20 yıl, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan da 6 yıl olmak üzere toplamda 26 yıl hapis cezasına çarptırdı.