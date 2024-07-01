Meryem Uzerli hacizden son anda kurtuldu! Şimdi milyonluk oldu

01 Temmuz 2024 09:27 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 10:27

Meryem Uzerli, katıldığı programda Hürrem Sultan rolünü kabul etmeden önce borçlarından dolayı evine haciz geleceğinden bahsetti. Bir günde hayatının tamamen değiştiğini belirten Meryem Uzerli, Hürrem Sultan karakterinin görüşmeleri için geldiği Türkiye'de hayatının tamamen değiştiğini anlattı.

BORÇ BATAĞINDAN MİLYONLUK HAYATA GEÇİŞ

Meryem Uzerli, katıldığı programda ilk kez Muhteşem Yüzyıl'a başlamadan önce evine haciz gelme noktasında olduğundan bahsetti. Uzerli konuyla ilgili, "4 gün audition yaptık Meral Okay ve ben. Bana Hürrem’den bahsetmeye başladı. 4 gün sonra geri dönüş uçak bileti almadılar. Sonra anladım Hürrem benim oldu. Dediler ki ‘Belki 5-6 yıl burada yaşayacaksın’. Ben 5-6 hafta film çekip gideceğimi düşündüm. ‘Haftaya başlayacağız dediler’ Sonra ben dedim ki maalesef benim bir sıkıntım var. Benim bir borcum var. Almanya’da faturaları ödeyemiyorsak. senin televizyonun alıyor. Hayatımda o ana gelmiştim. ‘Timur dedi ki 'ne kadar ne kadar borcun var’ '10 bin Euro borcum var.' dedim. Timur Savcı hemen parayı getirdi. Ben çok şaşırdım ve sonra imzaları attım." dedi.