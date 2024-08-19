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Meryem Uzerli ve Vahide Perçin kararını verdi! İki Hürrem Sultan aynı dizide

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ağustos 2024 11:52 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 11:52
Meryem Uzerli ve Vahide Perçin kararını verdi! İki Hürrem Sultan aynı dizide

Yeni sezona iddialı giriş yapmak isteyen dizi projeleri çalışmalarına başladı. Harika Çılgınlar dizisinin kadrosunda yer alan Fırat Tanış, Vahide Perçin, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Devrim Yakut’a Hürrem Sultan karakteriyle beğeni toplayan Meryem Uzerli de dahil oluyor.

Önümüzdeki hafta oyuncu kadrosunun buluşacağı Harika Çılgınlar dizisinin kadrosuna Meryem Uzerli de katılıyor. Vahide Perçin de kadrosunda yer aldığı dizi böylece iki Hürrem Sultan'ı kadrosuna katmış oldu. 

İKİ HÜRREM SULTAN AYNI DİZİDE BULUŞTU 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızlarıyla Berlin'de yaşayan Meryem Uzerli, yeni proje için Türkiye'ye dönecek. Harika Çılgınlar dizisiyle imza aşamasında olan Meryem Uzerli, böylece Muhteşem Yüzyıl dizisinde zaman atlamasıyla yerine gelen Vahide Perçin ile aynı dizide rol alacak. 

Meryem Uzerli ve Vahide Perçin kararını verdi! İki Hürrem Sultan aynı dizide - 1. Resim

Set planını Almanya’daki kızlarının okul düzenine göre planlamaya çalışan Meryem Uzerli, çekimleri Büyükada’da başlayacak dönem dizisinde Rozali rolüyle izleyici karşısına çıkacak. 

Meryem Uzerli ve Vahide Perçin kararını verdi! İki Hürrem Sultan aynı dizide - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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