Meryem Uzerli ve Vahide Perçin kararını verdi! İki Hürrem Sultan aynı dizide

19 Ağustos 2024 11:52 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 11:52

Önümüzdeki hafta oyuncu kadrosunun buluşacağı Harika Çılgınlar dizisinin kadrosuna Meryem Uzerli de katılıyor. Vahide Perçin de kadrosunda yer aldığı dizi böylece iki Hürrem Sultan'ı kadrosuna katmış oldu.

İKİ HÜRREM SULTAN AYNI DİZİDE BULUŞTU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızlarıyla Berlin'de yaşayan Meryem Uzerli, yeni proje için Türkiye'ye dönecek. Harika Çılgınlar dizisiyle imza aşamasında olan Meryem Uzerli, böylece Muhteşem Yüzyıl dizisinde zaman atlamasıyla yerine gelen Vahide Perçin ile aynı dizide rol alacak.

Set planını Almanya’daki kızlarının okul düzenine göre planlamaya çalışan Meryem Uzerli, çekimleri Büyükada’da başlayacak dönem dizisinde Rozali rolüyle izleyici karşısına çıkacak.