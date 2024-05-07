Meryem Uzerli yeni dizisiyle ekranlara dönüyor

07 May 2024 03:41 - Güncelleme : 07 May 2024 03:42

Oyuncu Meryem Uzerli’nin yeni dizisi 'Ru', 24 Mayıs’ta ekranlara dönüyor. Sekiz bölümlük yeni dizinin yayın tarihi 24 Mayıs.

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan Uzerli'nin 2019 yapımı Kovan filminin ardından dönüşünü müjdeleyen dizi, Taylan Yapıcı'nın kalemiyle hayat buluyor. RU, 38 yaşındaki Reyan ile 18 yaşındaki Uzer'in sıra dışı aşkını merkezine alarak dikkat çekiyor.

Dizinin yapımcılığını üstlenen ekip, Medyapım olurken senaryo Taylan Yapıcı ve Yeşim Çıtak tarafından kaleme alındı. Bahadır Karataş ve Burak Çaldır'ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizi, güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip. Burak Berkay Akgül, Hira Koyuncuoğlu, Emre Karayel, Gökay Türkmen, Zafer Algöz, Şevval Sam, Derya Alabora ve Gonca Vuslateri gibi tanınmış isimler, RU'nun kadrosunda yer alıyor.

Taylan Yapıcı, senaryoyu Yeşim Çıtak’la birlikte kaleme aldı. Dizinin yapımcılığını ise Fatih Aksoy ve Yiğit Şardan, yönetmenliğini Bahadır Karataş ve Burak Çaldır üstleniyor.