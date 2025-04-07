Meryem Uzerli’nin Çırağan’daki pozlarına

Meryem Uzerli, son dergi çekimindeki kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Meryem Uzerli'nin son paylaşımının altına Hülya Avşar'lı yorumlar yağdı. Hülkya Avşar'ın programına katılan Meryem Uzerli, günlerce konuşulmuştu.

MERYEM UZERLİ'NİN KARELERİNE HÜLYA AVŞAR'LI YORUM

İlk önce Fatih Altaylı'nın programına daha sonra ise Hülya Avşar'ın programına katılan Meryem Uzerli, bir dönem oldukça konuşuldu. Fatih Altaylı’nın programında Uzerli’ye dönüp “Hülya Avşar seni görünce kıskançlıktan çatlayacak” demesi büyük yankı uyandırmıştı. Bu sözler o dönem gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bir kullanıcı, Çırağan Sarayı’ndan paylaşılan karelerin altına “Hülya bunları gördü mü?” yazınca, sosyal medyada Meryem Uzerli'nin sayfası adeta Hülya Avşar'lı yorumlarla doldu. Ardından gelen “Gözetliyor arada…”, “Kıskançlıktan çatlamıştır” yorumları yağdı.