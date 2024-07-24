Meryem Uzerli'ye sorduğu soruyla eleştirilen Hülya Avşar konuştu: Suçum yok

24 Temmuz 2024 10:39 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 10:39

Hülya Avşar, youtube platformunda yayınlanan programına geçtiğimiz günlerde Meryem Uzerli'yi konuk etmişti. Evlilik konusuna değinen Hülya Avşar, Meryem Uzerli'ye "Niye evlenmedin" diye sorunca tepki çekmişti. "Suçum yok" diyen Hülya Avşar, eleştirilere ateş püskürdü.

HÜLYA AVŞAR, 'MERYEM UZERLİ' TEPKİLERİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Hülya Avşar konuk ettiği Meryem Uzerli'ye, "Hiç evlenmedin değil mi sen? Niye evlenmedin? Neden evlenmediler seninle?" diye sormuş ve "Yani seni niye kaçırdılar?" demişti. Sosyal medyada eleştiri alan Hülya Avşar, "O olayda günah keçisi ben oldum. Halbuki yayından önce soruları Meryem'e vermiştim. Yayından sonra da cevapları aldıktan sonra bir sorun var mı, istemediğim bir yer var mı diye sordum. 'Hayır, hepsi çok güzel, yayınlayabilirsin' deyip bana teşekkür etti. Ama bu tarz olaylarda hep böyle olur, biri günah keçisi aranır. Bu olayda da günah keçisi ben ilan edildim. Ama benim hiçbir suçum yok." diyerek sitemde bulundu.