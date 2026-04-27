Cemiyet hayatının bilinen isimlerinden Mesut-Gilman Karadeniz çifti dolandırıldı. Çift, 2023 yılında satın aldıkları Beykoz'daki lüks sitede bulunan villalarını geçtiğimiz yıl mart ayında satışa çıkardı. Karadeniz çifti villanın proje çalışması ve iskanının iptali bahanesiyle dolandırıldı.

HABERİN ÖZETİ Mesut Gilman Karadeniz çifti 32 milyon TL dolandırıldı! Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Mesut-Gilman Karadeniz çifti, Beykoz'daki lüks villalarının satış sürecinde, daha önce peyzaj işlerini yapan Erdoğan K. tarafından yaklaşık 32 milyon TL dolandırıldı. Karadeniz çifti, 2023'te satın aldıkları Beykoz'daki villalarını Mart ayında satışa çıkardı. Eski peyzajcı Erdoğan K., villanın satışına yardımcı olabileceğini söyleyerek Gilman Karadeniz'den belediye projesi ve diğer işlemler için yüklü miktarda para aldı. Erdoğan K., eviyle ilgili tapuya şerh konulduğunu ve iskanının iptal edildiğini belirterek Karadeniz'den sorunu çözmek için ek ödemeler istedi. Gilman Karadeniz, toplamda 23 milyon 322 bin TL, 178 bin USD ve 90 gram altın olmak üzere yaklaşık 32 milyon TL'yi Erdoğan K.'ya ödedi. Çift, dolandırıldıklarını anlayınca şikayetçi oldu ve Erdoğan K. tutuklandı. Erdoğan K. hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

MESUT -GİLMAN KARADENİZ ÇİFTİ HAYATLARININ ŞOKUNU YAŞADI

Daha önceden villanın peyzaj işlerini yapan Erdoğan K., (46) Gilman Karadeniz'e villanın satışı ile ilgilenebileceğini söyledi.

Gilman Karadeniz'in teklifi kabul etmesiyle şüpheli Erdoğan K., araştırmalar yaptığını, bunun için belediyenin villa için detaylı proje istemesi üzerine projenin çizimi ve gönderilmesi için Karadeniz'den yüklü miktarda para aldı ve çalışmaların 35 gün süreceğini söyledi.

Gilman Karadeniz'in İstanbul dışında olduğu sırada eve gelen yapı tatil tutanağını güvenlik görevlisi Karadeniz'e iletti. Gilman Karadeniz durum hakkında Erdoğan K.'dan bilgi almak istediğinde şahıs, tapunun üzerine şerh konulduğunu, evin iskanının iptal edildiğini söyledi.

Erdoğan K., yüksek yargı mensubu bir tanıdığı vasıtasıyla sorunu çözeceğini, aksi halde evin yıkılacağını Karadeniz'e söyledi.

Karadeniz, şüphelinin sorunun çözümü için istediği yüklü miktarda ödemeyi gerçekleştirdi. Gilman Karadeniz süreç içerisinde 23 milyon 322 bin TL, 178 bin USD, 90 gram altınla birlikte toplamda yaklaşık 32 milyon TL'yi Erdoğan K.'ya verdi.

Zaman içinde şahsa ulaşamayan çift, dolandırıldıklarını anlayınca savcılığın yolunu tutup şüpheliden şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Erdoğan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10 YIL HAPSİ İSTENDİ

İddianamede Erdoğan K.'nın müştekiden paralar aldığı, müştekinin evi ile ilgili sahte CİMER şikayetleri oluşturduğu, şüphelinin para istemeye devam ettiği, tüm deliller değerlendirildiğinde suçu işlediğinin anlaşıldığı aktarıldı.

Erdoğan K., hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme ilerleyen günlerde görülecek.