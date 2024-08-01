Mesut Özil İsrail'i sildi! Paylaşımına rekor beğeni

01 Ağustos 2024 09:06 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 09:10

Oyuncu Amine Gülşe ile evli olan Mesut Özil Sosyal medya hesabından yaptığı İsrail paylaşımı dikkat çekti. Harita paylaşan Mesut Özil, İsrail'in üzerine çarpı atınca dikkatleri üzerine çekti.

MESUT ÖZİL, İSRAİL'E ÇARPI ATTI

Sabah'ın haberine göre; Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mesut Özil haritada İsrail yazan kısma çarpı atarken altına “Filistin” yazdı. Mesut Özil'in paylaşımıma takipçilerinden beğeni yağarken, Almanya’da ise rahatsızlığını belirtti.

Almanya’nın en büyük gazetelerinden Bild, Mesut Özil’in paylaşımına, “Özil skandal paylaşımıyla şok etti. Dünya şampiyonu İsrail'in yok edilmesini istiyor” başlığını attı.