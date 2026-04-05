Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti, ilk kez paylaştı! Üçüncü kez kızlarını kucaklarına alan çiftten mutluluk kareleri geldi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Magazin dünyasında ismi sıklıkla gündeme gelen Amine Gülşe ile Mesut Özil çiftinden mutlu haber bugün geldi! Üçüncü kez anne baba olmanın sevincini sevdikleriyle paylaşan Amine Gülşe ile Mesut Özil çifti, kızları Elisa adını koydukları kızlarını kucaklarına aldı. Özel hayatını sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaşan ünlü çift, kızları Elisa'nın doğum sonrasındaki ilk karesini paylaştı. Kızı Elisa'yı dünyaya getiren Amine Gülşe, yüksek takipçili Instagram hesabında kızı Elisa'ya duygu yüklü bir not düşerek bu karesini takipçileri ile paylaştı. İşte futbolcu Mesut Özil ile güzel eşi Amine Gülşe'den kızları ile ilgili ilk paylaşım...
2019 senesinde dünyaevine giren Mesut Özil ile Amine Gülşe çifti, bugün üçüncü defa ebeveyn olmanın mutluluğunu yaşadı.
5 Nisan Mart tarihini not düştüğü yeni paylaşımını takipçilerine sunan Amine Gülşe, kızı Elisa'nın yüzünü emojiyle gizleyerek paylaştı.
Amine Gülşe, Instagram hesabında yayınladığı gönderiye "Allah’a şükürler olsun sağ sağlim dünyaya geldin güzel kızımız Ela" notunu yazdı.
Mesut Özil ile Amine Gülşe çifti ilk evlatları Eda'yı 2020 yılında kucaklarına almıştı. İkinci kızları Ela ise 2022 yılının Eylük ayında doğmuştu.
Aile hayatını her daim önde tutmaya özen gösteren Mesut Özil ile Amine Gülşe çifti, sosyal medya hesaplarından mutlu aile karelerini paylaşmaya devam ediyor.