Magazin dünyasında ismi sıklıkla gündeme gelen Amine Gülşe ile Mesut Özil çiftinden mutlu haber bugün geldi! Üçüncü kez anne baba olmanın sevincini sevdikleriyle paylaşan Amine Gülşe ile Mesut Özil çifti, kızları Elisa adını koydukları kızlarını kucaklarına aldı. Özel hayatını sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaşan ünlü çift, kızları Elisa'nın doğum sonrasındaki ilk karesini paylaştı. Kızı Elisa'yı dünyaya getiren Amine Gülşe, yüksek takipçili Instagram hesabında kızı Elisa'ya duygu yüklü bir not düşerek bu karesini takipçileri ile paylaştı. İşte futbolcu Mesut Özil ile güzel eşi Amine Gülşe'den kızları ile ilgili ilk paylaşım...

HABERİN ÖZETİ Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti, ilk kez paylaştı! Üçüncü kez kızlarını kucaklarına alan çiftten mutluluk kareleri geldi Magazin dünyasının tanınan isimlerinden Amine Gülşe ve Mesut Özil çifti, üçüncü kez anne baba olmanın sevincini paylaştı. Amine Gülşe ve Mesut Özil çifti, kızları Elisa'yı kucaklarına alarak üçüncü kez ebeveyn oldu. Çift, kızları Elisa'nın doğum sonrasındaki ilk karesini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Amine Gülşe, Instagram hesabından kızı Elisa'ya duygu yüklü bir not düşerek paylaşım yaptı. Mesut Özil, Instagram'da yaptığı paylaşımda, "Allah’a şükürler olsun sağ sağlim dünyaya geldin güzel kızımız Ela" notunu yazdı. Çiftin ilk evlatları Eda'yı 2020 yılında kucaklarına aldığı belirtildi.

AMİNE GÜLŞE BUGÜN ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLDU! İLK KARELER GELDİ

2019 senesinde dünyaevine giren Mesut Özil ile Amine Gülşe çifti, bugün üçüncü defa ebeveyn olmanın mutluluğunu yaşadı.

5 Nisan Mart tarihini not düştüğü yeni paylaşımını takipçilerine sunan Amine Gülşe, kızı Elisa'nın yüzünü emojiyle gizleyerek paylaştı.

Amine Gülşe, Instagram hesabında yayınladığı gönderiye "Allah’a şükürler olsun sağ sağlim dünyaya geldin güzel kızımız Ela" notunu yazdı.

Mesut Özil ile Amine Gülşe çifti ilk evlatları Eda'yı 2020 yılında kucaklarına almıştı. İkinci kızları Ela ise 2022 yılının Eylük ayında doğmuştu.

Aile hayatını her daim önde tutmaya özen gösteren Mesut Özil ile Amine Gülşe çifti, sosyal medya hesaplarından mutlu aile karelerini paylaşmaya devam ediyor.