Met Gala'da şıklık yarışı! Tyla, kumdan elbisesiyle merdivenden çıkamadı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
07 May 2024 09:52 - Güncelleme : 07 May 2024 09:59
Moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala, dün akşam görkemli bir törenle yapıldı. New York'ta gerçekleşen geceye kumdan yapılmış elbise giyen şarkıcı Tyla damga vurdu.
Bu yıl “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" (Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu) konsepti ile düzenlenen galaya Jennifer Lopez, Demi Moore, Zendaya, Kendall Jenner, Kim Kardashian ve Gigi Hadid gibi isimlerin yer aldığı geceye kumda elbise giyen ABD'li şarkıcı Tyla damga vurdu.
KUMDAN ELBİSESİYLE MERDİVENDEN ÇIKAMADI
Dün akşam gerçekleşen Met Gala'da kumdan elbise giyen şarkıcı Tyla, merdivenlerden çıkamadı. Yardım ile merdivenden çıkmayı başaran şarkıcının videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kaynak: TGRT Haber