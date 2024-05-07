Met Gala'da şıklık yarışı! Tyla, kumdan elbisesiyle merdivenden çıkamadı

07 May 2024 09:52 - Güncelleme : 07 May 2024 09:59

Bu yıl “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" (Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu) konsepti ile düzenlenen galaya Jennifer Lopez, Demi Moore, Zendaya, Kendall Jenner, Kim Kardashian ve Gigi Hadid gibi isimlerin yer aldığı geceye kumda elbise giyen ABD'li şarkıcı Tyla damga vurdu.

KUMDAN ELBİSESİYLE MERDİVENDEN ÇIKAMADI

Dün akşam gerçekleşen Met Gala'da kumdan elbise giyen şarkıcı Tyla, merdivenlerden çıkamadı. Yardım ile merdivenden çıkmayı başaran şarkıcının videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.